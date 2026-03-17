إعلام الاحتلال ينشر صورة جديدة لنتنياهو بعد تداول أخبار مصرعه في استهداف إيراني

نشرت وسائل إعلام الاحتلال العبري ما قالت أنه صورة لنتنياهو بعد تداول أخبار تقول انه قتل في استهداف صاروخي إيراني ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي.

وقالت وسائل إعلام الاحتلال أن مكتب نتنياهو نشر صورة له وهو يصدق على عمليات الاغتيال في إيران.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: سنطلع ترامب على أن وتيرة تغيير القيادة في إيران مستمرة وتتسارع بعد تصفية اثنين من أبرز المسئولين.

وقال كاتس :"قضينا على لاريجاني وقائد الباسيج الليلة الماضية".

وتابع :"نعمل بقوة ضد أهداف النظام الإيراني وقدراته على إطلاق الصواريخ وضد المنشآت المركزية في كل أنحاء إيران".

وأضاف: “نعمل على إعادة إيران إلى الوراء لسنوات كثيرة ونعمل على تدمير قدرات إيران وقتل قادتها”.