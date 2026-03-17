مسؤول إيراني: المرشد الجديد يرفض خفض التوتر أو السلام مع أمريكا

أفاد مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز أن المرشد الجديد رفض في جلسة للسياسة الخارجية مقترحات خفض التوتر أو السلام مع أمريكا.

كما ذكر المسؤول الإيراني: المرشد الجديد رفض مقترحات أرسلتها دولتان وسيطتان لوزارة الخارجية.

أضاف المسؤول الإيراني: المرشد قال إن الوقت ليس مناسبا للسلام ويجب هزيمة أمريكا وإسرائيل وأن تدفعا تعويضات.

يأتي ذلك فيما قالت القناة ١٢ العبرية عن مصدر أمني أن الكيان استهدفن قبل وقت قصير ٨ مواقع للباسيج في طهران لزيادة الضغط عليهم.

فيما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن على عدونا المخادع أن يعلم أنه سيأخذ حلم استسلام أبناء إيران معه إلى القبر.