قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي وجموع المسلمين بعيد الفطر
إيران تنفي مقتل علي لاريجاني وتتوعد بالرد على مزاعم اغتياله
إيران تستهدف مراكز التكنولوجيا السيبرانية وتصنيع الأسلحة التابعة للشرطة الإسرائيلية
طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق ميكروباص بالشرقية
الجيش اللبناني: استشهاد جندي متأثرا بجراحه في غارة إسرائيلية
الجيش اللبناني: استشهاد جندي متأثرا بجراحه بغارة إسرائيلية استهدفت 5 عسكريين
الهلال الأحمر يُطلق القافلة الـ 158 من «زاد العزة» لأهلنا في غزة
اليوم.. محكمة جنايات المحلة تنطق بالحكم على قاتل نجل صاحب مطعم مأكولات بحرية
قرار عاجل.. إلغاء إجازات عمال النظافة والحدائق بمحافظة القاهرة.. اعرف السبب
وزير الصحة يبحث مع نظيره الروسي الاعتراف بالشهادات والدرجات العلمية للكليات الطبية الروسية
إعلام الاحتلال ينشر صورة جديدة لنتنياهو بعد تداول أخبار مصرعه في استهداف إيراني
في طريقها للشرق الأوسط.. سفينة حربية أمريكية تصل قبالة سنغافورة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الخارجية الأمريكية توجه دبلوماسييها بالضغط على الدول الحليفة من أجل إسرائيل

محمد على

حثّت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،  الدبلوماسيين الأمريكيين في الخارج على الضغط على الدول الحليفة لتصنيف الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني كجماعات إرهابية، مُشيرةً إلى ارتفاع خطر وقوع هجمات، وذلك وفقًا لبرقية داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية اطلعت عليها رويترز.

أُرسل التوجيه، المؤرخ في 16 مارس والموقع من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأمريكية حول العالم.

 وطلب التوجيه من الدبلوماسيين الأمريكيين إيصال الرسالة إلى نظرائهم "على أعلى مستوى مناسب" في موعد أقصاه 20 مارس، مؤكدا ضرورة تنسيق جهود الضغط لإدراج هذه الجماعات على القائمة السوداء مع نظرائهم الإسرائيليين.

وتسعى إدارة ترامب إلى حشد الدول الحليفة - الذين لم يتم إطلاع الكثير منهم قبل الحرب الجوية الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت قبل أسبوعين - لدعم عمليتها العسكرية.

رفض نداء ترامب

وفي مؤشر على تعثر هذه الجهود، أعلن عدد من حلفاء الولايات المتحدة أمس الاثنين أنه لا توجد لديهم خطط فورية لإرسال سفن لمساعدة الولايات المتحدة في فتح مضيق هرمز، رافضين بذلك نداء ترامب لإبقاء الممر المائي الحيوي لنقل النفط مفتوحًا.

وجاء في إحدى النقاط الرئيسية في البرقية:"مع تزايد خطر الهجوم من إيران وشركائها ووكلائها، يجب على جميع الحكومات التحرك بسرعة للحد من قدرات إيران والجماعات الإرهابية المتحالفة معها على مهاجمة دولنا ومواطنينا". 

ولم تُفصّل البرقية طبيعة الخطر المتزايد، لكنها استشهدت بأمثلة على هجمات طهران على جيرانها في الشرق الأوسط، وحثت على اتخاذ إجراءات مشتركة.

وجاء في البرقية: "نُقيّم أن النظام الإيراني أكثر حساسيةً للعمل الجماعي منه للعمل الأحادي، وأن الضغط المشترك يُرجّح أن يُجبر النظام على تغيير سلوكه أكثر من الإجراءات الأحادية وحدها".

وأضافت أن مثل هذه التصنيفات ستزيد الضغط على الجمهورية وتحدّ من قدرتها حول العالم.

إيران الولايات المتحدة وحزب الله الحرس الثوري

المزيد

