تايلاند تتطلع إلى شراء النفط من روسيا ودول أخرى منتجة

قال وزير الخارجية التايلاندي سيهاساك فوانجكيتكيو اليوم / الثلاثاء /، إن روسيا أعربت عن استعدادها لبيع النفط الخام لتايلاند وإن الحكومة تجري أيضا محادثات مع منتجين آخرين.

وأضاف سيهاساك، حسبما أوردت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية، أن تايلاند تعمل على تسريع وتيرة المحادثات مع الدول المنتجة للنفط خارج منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك البرازيل ونيجيريا وكازاخستان.

وأشار وزير خارجية تايلاند إلى أن بلاده تمتلك احتياطيات نفطية تكفي لمدة تتراوح بين 95 إلى 100 يوم، موضحا أن تقلبات الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط دفعت البلاد إلى البحث عن خيارات إمداد خارجية لضمان أمن الطاقة.

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء التايلاندي فيفات راتشاكيتبراكارن، اليوم، إن وزير خارجية تايلاند قد ناقش مسألة شراء النفط الخام الروسي خلال اجتماع عقد في أوروبا أمس / الاثنين / وأن المفاوضات جارية حاليا.