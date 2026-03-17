صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب بعد إطلاق صواريخ من إيران

أعلنت الجبهة الداخلية في إسرائيل أن صفارات الإنذار دوت في مدينة تل أبيب ومناطق واسعة من وسط الأراضي المحتلة، عقب إطلاق صواريخ من إيران، في تصعيد جديد يعكس اتساع رقعة المواجهة المباشرة بين الجانبين.

وذكرت المصادر أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية تحركت لاعتراض الصواريخ، فيما سارع السكان إلى الملاجئ وفق التعليمات الطارئة، وسط حالة من التوتر والقلق في المناطق المستهدفة. ولم تتضح حتى الآن حجم الخسائر أو ما إذا كانت هناك إصابات نتيجة هذا الهجوم.

ويأتي هذا التطور في سياق تبادل الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة بين إيران وإسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة، حيث شهدت المنطقة تصعيداً غير مسبوق، شمل استهداف مواقع عسكرية وبنى تحتية، إضافة إلى تهديدات متكررة بتوسيع نطاق الحرب.

ويعد استهداف تل أبيب، التي تعتبر المركز الاقتصادي والسياسي الأهم في إسرائيل، مؤشراً على تحول نوعي في طبيعة الهجمات، إذ لم تعد تقتصر على مناطق حدودية أو قواعد عسكرية، بل امتدت إلى قلب المدن الكبرى.

في المقابل، تشير التقديرات إلى أن إسرائيل قد ترد على هذا الهجوم بضربات جديدة داخل العمق الإيراني أو ضد أهداف مرتبطة بطهران في المنطقة، ما يزيد من احتمالات التصعيد الإقليمي، خاصة مع استمرار التوتر في مضيق هرمز وتهديد الملاحة البحرية.

وتتابع الدول الكبرى هذه التطورات بقلق بالغ، وسط دعوات دولية لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة، في وقت تبدو فيه فرص التهدئة محدودة مع استمرار العمليات العسكرية وتبادل الرسائل النارية بين الطرفين.

ويعكس دوي صفارات الإنذار في تل أبيب مجدداً هشاشة الوضع الأمني في المنطقة، حيث باتت الجبهات مفتوحة على احتمالات متعددة، مع تصاعد المخاوف من توسع دائرة الصراع لتشمل أطرافاً إقليمية ودولية أخرى.