تأهيل الترع وحماية الشواطئ.. وزيرا الري والتخطيط يستعرضان خطة الاستثمار المائي 2025/2027
بعد عقدين من الغموض.. العلماء يفكون الشفرة النووية لصناعة الذهب في الكون
شعور لا يوصف.. تعليق هاجر سعد الدين على موقف الرئيس السيسي الإنساني معها
البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي وجموع المسلمين بعيد الفطر
إيران تنفي مقتل علي لاريجاني وتتوعد بالرد على مزاعم اغتياله
إيران تستهدف مراكز التكنولوجيا السيبرانية وتصنيع الأسلحة التابعة للشرطة الإسرائيلية
طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق ميكروباص بالشرقية
الجيش اللبناني: استشهاد جندي متأثرا بجراحه في غارة إسرائيلية
الجيش اللبناني: استشهاد جندي متأثرا بجراحه بغارة إسرائيلية استهدفت 5 عسكريين
الهلال الأحمر يُطلق القافلة الـ 158 من «زاد العزة» لأهلنا في غزة
اليوم.. محكمة جنايات المحلة تنطق بالحكم على قاتل نجل صاحب مطعم مأكولات بحرية
قرار عاجل.. إلغاء إجازات عمال النظافة والحدائق بمحافظة القاهرة.. اعرف السبب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب بعد إطلاق صواريخ من إيران

أعلنت الجبهة الداخلية في إسرائيل أن صفارات الإنذار دوت في مدينة تل أبيب ومناطق واسعة من وسط الأراضي المحتلة، عقب إطلاق صواريخ من إيران، في تصعيد جديد يعكس اتساع رقعة المواجهة المباشرة بين الجانبين.

وذكرت المصادر أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية تحركت لاعتراض الصواريخ، فيما سارع السكان إلى الملاجئ وفق التعليمات الطارئة، وسط حالة من التوتر والقلق في المناطق المستهدفة. ولم تتضح حتى الآن حجم الخسائر أو ما إذا كانت هناك إصابات نتيجة هذا الهجوم.

ويأتي هذا التطور في سياق تبادل الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة بين إيران وإسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة، حيث شهدت المنطقة تصعيداً غير مسبوق، شمل استهداف مواقع عسكرية وبنى تحتية، إضافة إلى تهديدات متكررة بتوسيع نطاق الحرب.

ويعد استهداف تل أبيب، التي تعتبر المركز الاقتصادي والسياسي الأهم في إسرائيل، مؤشراً على تحول نوعي في طبيعة الهجمات، إذ لم تعد تقتصر على مناطق حدودية أو قواعد عسكرية، بل امتدت إلى قلب المدن الكبرى.

في المقابل، تشير التقديرات إلى أن إسرائيل قد ترد على هذا الهجوم بضربات جديدة داخل العمق الإيراني أو ضد أهداف مرتبطة بطهران في المنطقة، ما يزيد من احتمالات التصعيد الإقليمي، خاصة مع استمرار التوتر في مضيق هرمز وتهديد الملاحة البحرية.

وتتابع الدول الكبرى هذه التطورات بقلق بالغ، وسط دعوات دولية لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة، في وقت تبدو فيه فرص التهدئة محدودة مع استمرار العمليات العسكرية وتبادل الرسائل النارية بين الطرفين.

ويعكس دوي صفارات الإنذار في تل أبيب مجدداً هشاشة الوضع الأمني في المنطقة، حيث باتت الجبهات مفتوحة على احتمالات متعددة، مع تصاعد المخاوف من توسع دائرة الصراع لتشمل أطرافاً إقليمية ودولية أخرى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 27 رمضان؟ 8 علامات تؤكد وقوعها في الليلة المباركة

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر .. هل ظهر شيء منها في السابع والعشرين من رمضان

المتهم

قالتله مواعيد العمل انتهت.. القبض على المتهم بالتعدي على موظفة شركة اتصالات شهيرة

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 17 مارس

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

أرشيفية

هجوم إيراني على دبي وأصوات انفجارات تهز الإمارة

نهال القاضي

وفاة الفنانة نهال القاضي.. تفاصيل موعد ومكان جنازتها

تعبيرية

للموظفين العموم .. الحبس سنة وغرامة حال القيام بهذا الفعل

ترشيحاتنا

أراضي الدولة

إجراءات تقديم الطلبات وآخر موعد.. فرصة أخيرة لتقنين أراضي وضع اليد

قناة السويس

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز جاهزية قناة السويس رسالة طمأنة للعالم بشأن استقرار الملاحة الدولية

الرئيس السيسي

برلماني: اتصال الرئيس السيسي ومحمد بن سلمان يعزز وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات

بالصور

بتكلفة 20 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بطريق المانسترلي /أبو كبير

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

محافظ الشرقية يُفاجئ المركز التكنولوجي بمركز أبو كبير ويشدد على سرعة إنهاء طلبات التصالح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

العيد فرحة.. طريقة عمل البسكويت بوصفة اقتصادية

طريقة عمل البسكويت العيد بوصفة اقتصادية.
طريقة عمل البسكويت العيد بوصفة اقتصادية.
طريقة عمل البسكويت العيد بوصفة اقتصادية.

فوائد عديدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الاخضر ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الاخضر ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الاخضر ؟

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد