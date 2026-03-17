بعد مزاعم قتله.. رسالة بخط إيد علي لاريجاني على منصة إكس

نشر حساب أمين المحلس الأعلى للأمن القومي على لاريجاني على منصة إكس رسالة بخط يده دون تحديد تاريخها ينعى فيها قتلى البحرية الإيرانية.

وقال لاريجاني : بمناسبة مراسم تشييع شهداء البحرية الإيرانية: ستبقى ذكراهم خالدة في قلوب الشعب الإيراني، وستُرسّخ هذه الشهادة دعائم جيش الجمهورية الإسلامية في هيكل القوات المسلحة لسنوات طويلة. أسأل الله العلي القدير أن يمنح هؤلاء الشهداء الأعزاء أعلى مراتب الشجاعة.

ومنذ قليل ؛ أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس انه تم القضاء علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي وذلك في غارات جوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية .

فيما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية نقلا عن مصادر عبرية أنه تم قتل مع غلام رضا سليماني 10 قادة آخرين في قوات الباسيج بينهم نائبه.

ومنذ قليل ؛ كشف القناة 14 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي من بين الأهداف التي تم مهاجمتها في إيران الليلة الماضية هو قائد الباسيج غلام رضا سليماني وكذلك علي لاريجاني.

وزعم جيش الاحتلال أنه تم القضاء على قائد قوات الباسيج الإيرانية غلام رضا سليماني.

ومن جانبه ؛ذكر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير: استهدفنا في إيران عناصر خارجية مرتبطة بالساحة الفلسطينية.



رسالة بخط اليد لعلي لاريجاني

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي أيضا : استهدفنا مسؤولين كبارا في طهران على صلة بأنشطة مسلحة انطلاقا من غزة والضفة.

وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي: هناك تنسيق متزايد بين الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأمريكية خلال العمليات في إيران.

وختم رئيس الأركان الإسرائيلي تصريحاته قائلا : سيتم توسيع العمليات البرية ضد حزب الله وتعزيز القوات على الجبهة الشمالية