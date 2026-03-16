لاريجاني: ضرب المصالح الأمريكية والإسرائيلية حولت إيران إلى عدو

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني، أنه بعد تعرض طهران لعدوان أمريكي صهيوني لم تقف أي دول إسلامية إلى جانب الشعب الإيراني باستثناء حالات نادرة وفي حدود المواقف السياسية فقط.

وقال لاريجاني، اليوم، إن بعض الدول ذهبت أبعد من ذلك وقالت إن إيران أصبحت عدواً لها لأنها استهدفت قواعد أمريكية ومصالح أمريكية وإسرائيلية في أراضيها.

وتساءل لاريجاني قائلا : هل المطلوب أن تقف إيران مكتوفة الأيدي بينما تستخدم القواعد الأمريكية في بلدانكم للاعتداء عليها؟.

وشن الحرس الثوري الإيراني، هجوما كبيرا ضد قاعدة العديد الأمريكية في قطر، إلى جانب مستودع أسلحة إسرائيلي في تل أبيب، حيث كشف في بيان له، أن الهجمات استخدم فيها، عدد من الصواريخ من طراز خرمشهر وعماد وقدر.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيانه، إنه تم تنفيذ الموجة 56 من عملية وعد صادق 4 ضد قيادة الدعم الإقليمي الجنوبي ومستودع تخزين صواريخ رافائيل الاستراتيجي.

وأضاف البيان أن العملية استهدفت مواقع في الأراضي المحتلة، بما في ذلك قيادة الدعم الإقليمي الجنوبي، والمستودع الاستراتيجي لصواريخ رافائيل شمال الأراضي المحتلة، وقاعدة الإرهابيين الأمريكيين في العديد، وذلك بضربات دقيقة من منظومتي "خرمشهر عماد" و"قدر" الثقيلتين والمتطورتين.