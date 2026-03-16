أول قرار للمرشد الإيراني الجديد.. محسن رضائي مستشارا عسكريا

أصدر المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، أول قرار له منذ توليه أعلى منصب في طهران، بتعيين قائد الحرس الثوري السابق محسن رضائي مستشاراً عسكرياً، بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

ويعد هذا أول قرار يتخذه مجتبى خامنئي، بعد توليه منصب والده علي خامنئي الذي قتل في غارة أمريكية إسرائيلية على طهران في 28 فبراير 2026.

واستمرت المواجهات بين إيران وأمريكا وإسرائيل، ما تسبب في انعكاسات سلبية على قطاعات متعددة أبرزها أسعار النفط، حيث تهدد طهران بإغلاق مضيق هرمز، الذي يعد شريان النفط العالمي.

وتسعى واشنطن إلى حشد الدعم لتشكيل تحالف يهدف إلى تأمين مضيق هرمز وصرح رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بأن بلاده تعمل مع حلفائها على خطة لإعادة فتح هذا الممر الملاحي الحيوي.

ولم تلتزم أي دولة حتى الآن بإرسال سفن حربية إلى المضيق، الذي تزعم إيران أنه يعمل وفق "شروط خاصة".