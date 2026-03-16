الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أول قرار للمرشد الإيراني الجديد.. محسن رضائي مستشارا عسكريا

مجتبى خامنئي
قسم الخارجي

أصدر المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، أول قرار له منذ توليه أعلى منصب في طهران، بتعيين قائد الحرس الثوري السابق محسن رضائي مستشاراً عسكرياً، بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

أول قرار للمرشد الإيراني الجديد

ويعد هذا أول قرار يتخذه مجتبى خامنئي، بعد توليه منصب والده علي خامنئي الذي قتل في غارة أمريكية إسرائيلية على طهران في 28 فبراير 2026.

استمرار المواجهات بين إيران وأمريكا وإسرائيل:
 

واستمرت المواجهات بين إيران وأمريكا وإسرائيل، ما تسبب في انعكاسات سلبية على قطاعات متعددة أبرزها أسعار النفط، حيث تهدد طهران بإغلاق مضيق هرمز، الذي يعد شريان النفط العالمي.

واشنطن تحشد  دعما لتشكيل تحالف يهدف إلى تأمين مضيق هرمز

وتسعى واشنطن إلى حشد الدعم لتشكيل تحالف يهدف إلى تأمين مضيق هرمز وصرح رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بأن بلاده تعمل مع حلفائها على خطة لإعادة فتح هذا الممر الملاحي الحيوي. 

ولم تلتزم أي دولة حتى الآن بإرسال سفن حربية إلى المضيق، الذي تزعم إيران أنه يعمل وفق "شروط خاصة".

أول قرار للمرشد الإيراني محسن رضائي محسن رضائي مستشار عسكري المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي الحرس الثوري

الشباب والرياضة بالشرقية
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
ازهر الشرقية
ازالة تعدي
