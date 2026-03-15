المرشد الأعلى الجديد لإيران بصحة جيدة ويدير شؤون البلاد بقوة.. تفاصيل

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريحات لشبكة CNN، أن المرشد الأعلى الجديد لإيران، مجتبى خامنئي، يتمتع بصحة جيدة ويدير شؤون البلاد “بقوة كبيرة”، وسط مخاوف متزايدة بشأن حالته الصحية بعد أسبوع من تعيينه مرشداً أعلى لإيران. ولفت عراقجي إلى أن إيران لم تشهد أي انقسام داخلي، وأن العلاقات مع دول الجوار قائمة بشكل طبيعي، مشدداً على استقرار الأوضاع الداخلية رغم التوترات الإقليمية.





وكانت وسائل إعلام إيرانية قد نقلت مؤخراً رسالة قصيرة منسوبة إلى مجتبى خامنئي، بعد أن غاب عن الظهور العام، مما أثار تساؤلات حول صحته. ونقل مصدر مطلع لشبكة CNN أن خامنئي تعرض لكسر في قدمه وكدمة في عينه اليسرى، إضافة إلى جروح طفيفة في وجهه خلال الأيام الأولى من حملة القصف الأمريكية الإسرائيلية على بعض المواقع الإيرانية قبل أسبوعين، إلا أن هذه الإصابات لم تؤثر على قدرته على إدارة شؤون الدولة.





وأضاف عراقجي أن الهجمات الأخيرة على دول الخليج لم تؤدِ إلى أي توتر داخلي بين الأطراف الإيرانية المختلفة، وأن طهران ملتزمة بالحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع جيرانها، مع التأكيد على أن أي حوادث أو هجمات يتم التعامل معها وفق الأطر القانونية والدبلوماسية المتاحة.





وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن القيادة الجديدة في إيران تعمل على تعزيز الاستقرار الداخلي والخارجي، والتأكد من أن سياسات الدولة تسير بشكل متوازن، بعيداً عن أي انقسامات أو اضطرابات داخلية، رغم التصعيد العسكري في المنطقة. كما شدد على أهمية الحوار والتواصل مع الدول المجاورة لضمان أمن واستقرار المنطقة.





تأتي هذه التصريحات في وقت حساس على الساحة الإقليمية، حيث تتصاعد التوترات بين إيران ودول الخليج على خلفية الهجمات الأخيرة، ويحرص المسؤولون الإيرانيون على طمأنة الداخل والخارج على حد سواء بأن القيادة الجديدة قادرة على إدارة الأزمات بكفاءة وهدوء. وقد حرص عراقجي على توضيح أن أي محاولة لربط الإصابات الصحية للمرشد الأعلى بضعف القيادة غير صحيحة، وأن مجتبى خامنئي يواصل أداء مهامه بفعالية كاملة، مما يعكس استقرار النظام الإيراني رغم التحديات الإقليمية الحالية



