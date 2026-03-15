قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضوابط ذهاب النساء إلى الجيم.. إمام مسجد السيدة زينب يكشف عنها
علي جمعة يوضح كيفية إخراج الزكاة عن العدوة وتقسيطها وفق الفقه الإسلامي
دعاء ليلة القدر للميت مكتوب.. أفضل الأدعية للمتوفى في العشر الأواخر من رمضان
قيادي بالجبهة الوطنية: رسائل الرئيس السيسي تؤكد ضرورة تماسك الأسرة ووحدة الصف الوطني
وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض مسيرة في المنطقة الشرقية
وحش BYD الرياضي .. يانج وانج U8 بقدرات مذهلة | صور
مسئول استخباراتي إسرائيلي يكشف عن خطأ إيراني أدى إلى اغتيال خامنئي
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لسيادة العراق وأمنه واستقراره
الرئيس السيسي: ندعم سيادة العراق وأمنه واستقراره
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق
رفض واستنكار عربي لإغلاق الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى.. تفاصيل
ليفربول يتقدم على توتنهام بهدف في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

المرشد الأعلى الجديد لإيران بصحة جيدة ويدير شؤون البلاد بقوة.. تفاصيل

عراقجي يطمئن على صحة مجتبى خامنئي ويؤكد استقرار العلاقات مع دول الخليج
عراقجي يطمئن على صحة مجتبى خامنئي ويؤكد استقرار العلاقات مع دول الخليج
ملك ريان

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريحات لشبكة CNN، أن المرشد الأعلى الجديد لإيران، مجتبى خامنئي، يتمتع بصحة جيدة ويدير شؤون البلاد “بقوة كبيرة”، وسط مخاوف متزايدة بشأن حالته الصحية بعد أسبوع من تعيينه مرشداً أعلى لإيران. ولفت عراقجي إلى أن إيران لم تشهد أي انقسام داخلي، وأن العلاقات مع دول الجوار قائمة بشكل طبيعي، مشدداً على استقرار الأوضاع الداخلية رغم التوترات الإقليمية.


 

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد نقلت مؤخراً رسالة قصيرة منسوبة إلى مجتبى خامنئي، بعد أن غاب عن الظهور العام، مما أثار تساؤلات حول صحته. ونقل مصدر مطلع لشبكة CNN أن خامنئي تعرض لكسر في قدمه وكدمة في عينه اليسرى، إضافة إلى جروح طفيفة في وجهه خلال الأيام الأولى من حملة القصف الأمريكية الإسرائيلية على بعض المواقع الإيرانية قبل أسبوعين، إلا أن هذه الإصابات لم تؤثر على قدرته على إدارة شؤون الدولة.


 

وأضاف عراقجي أن الهجمات الأخيرة على دول الخليج لم تؤدِ إلى أي توتر داخلي بين الأطراف الإيرانية المختلفة، وأن طهران ملتزمة بالحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع جيرانها، مع التأكيد على أن أي حوادث أو هجمات يتم التعامل معها وفق الأطر القانونية والدبلوماسية المتاحة.


 

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن القيادة الجديدة في إيران تعمل على تعزيز الاستقرار الداخلي والخارجي، والتأكد من أن سياسات الدولة تسير بشكل متوازن، بعيداً عن أي انقسامات أو اضطرابات داخلية، رغم التصعيد العسكري في المنطقة. كما شدد على أهمية الحوار والتواصل مع الدول المجاورة لضمان أمن واستقرار المنطقة.


 

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس على الساحة الإقليمية، حيث تتصاعد التوترات بين إيران ودول الخليج على خلفية الهجمات الأخيرة، ويحرص المسؤولون الإيرانيون على طمأنة الداخل والخارج على حد سواء بأن القيادة الجديدة قادرة على إدارة الأزمات بكفاءة وهدوء. وقد حرص عراقجي على توضيح أن أي محاولة لربط الإصابات الصحية للمرشد الأعلى بضعف القيادة غير صحيحة، وأن مجتبى خامنئي يواصل أداء مهامه بفعالية كاملة، مما يعكس استقرار النظام الإيراني رغم التحديات الإقليمية الحالية


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد