أندرو محسن يدير مناقشات صناع الأفلام بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

شهد برنامج اليوم ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الثانية عشرة، حضور الناقد السينمائي أندرو محسن المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي وأدار جلسات مناقشة الأفلام مع الجمهور وصناعها في خطوة تعكس حرص المهرجان على خلق حوار مباشر حول التجارب السينمائية المشاركة.

وشهدت المناقشات التقاء الجمهور مع صناع الأفلام للمشاركة في مناقشة الرؤى الإخراجية والتحديات الإنتاجية في واحدة من أبرز الفقرات التفاعلية التي يحرص عليها المهرجان سنويا.

وتُقام الدورة الثانية عشرة من المهرجان خلال الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو بمدينة الإسكندرية، حيث أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، برعاية وزارة الثقافة المصرية، وهيئة تنشيط السياحة، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة، رئيس المهرجان محمد محمود ، مدير المهرجان محمد سعدون، المدير الفني موني محمود.

أسماء بارزة في الهيئة الاستشارية العليا

وتضم الهيئة الاستشارية العليا للمهرجان نخبة من صُنّاع السينما، من بينهم المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف.