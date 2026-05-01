فيلم DEEP WATER في دور العرض المصرية

في تجربة مليئة بالإثارة والصراع من أجل البقاء أمام أخطر مفترسات الطبيعة ينطلق فيلم الأكشن والكوارث DEEP WATER للمخرج ريني هارلين (DEEP BLUE SEA، DIE HARD 2)، في دور العرض المصرية يوم 30 أبريل

تدور أحداث DEEP WATER حول رحلة طيران متجهة من لوس أنجلوس إلى شنغهاي، تضطر إلى الهبوط اضطراريًا في المحيط الهادئ بعد اندلاع حريق كارثي، لتجد الطائرة نفسها وسط مياه تعج بأسماك القرش. ويتعين على الناجين التعاون سويًا إذا أرادوا الهروب من الطائرة الغارقة ومن هجوم القروش التي انجذبت إلى الحطام.

يضم الفيلم طاقمًا قويًا من النجوم يتقدمه آرون إيكهارت، والفائز بجائزة الأوسكار بن كينجسلي، إلى جانب أنجوس سامبسون وكيلي غيل.

مع أسلوب هارلين المعروف في تقديم مشاهد مشوّقة وحابسة للأنفاس، يقدم DEEP WATER مزيجًا مثيرًا من دراما الكوارث والأكشن المتصاعد، ليبقي الجمهور متوترًا حتى اللحظة الأخيرة، يمكنكم معرفة مواعيد العرض وتوفر الفيلم من خلال دور العرض القريبة لكم.