يعد طاجن الفريك من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها في العزومات والتجمعات العائلية خاصة أنها طبق غير تقليدي وجديد على السفرة المصرية.

نعرض لكم طريقة عمل طاجن الفريك بالبشاميل من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



المقادير :

فريك

بصل

ثوم

سمنة

لحمة مفرومة

فلفل ألوان

كرفس

كزبرة خضراء

ملح وفلفل

بهارات

جوزة الطيب

للبشاميل

دقيق

لبن

زبدة

مرقة



طريقة عمل طاجن فريك بالبشاميل



في حلة بها سمنة شوحي البصل مع الثوم ثم عصجي اللحمة المفرومة واضيفي الفلفل الألوان وكل البهارات وسبكيها جيداثم ضعي الفريك



اضيفي الكرفس والكزبرة الخضراء

ثم ضعي الخليط في صينية الفرن



في حلة أخرى شوحي الدقيق في الزبدة ثم يضاف اللبن والمرقة والجبن حسب الرغبة.



قلبي الخليط حتى يثقل القوام ثم ضعي البشاميل على الفريك، ثم ادخليه الفرن حتى تمام النضج ويقدم ساخنا.