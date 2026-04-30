الأرصاد: طقس حار نهارًا وتقلبات جوية مفاجئة تضرب البلاد خلال 48 ساعة

تشهد مختلف أنحاء الجمهورية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي توقعت استمرار الأجواء الحارة نهارًا على أغلب المناطق، بالتزامن مع نشاط ملحوظ للرياح المحملة بالرمال والأتربة، خاصة يوم السبت 2 مايو 2026.

وأوضحت الهيئة، عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، أن الطقس يكون معتدلًا في ساعات الصباح الأولى، ثم ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا خلال النهار ليسود طقس حار على معظم الأنحاء، بينما تشهد مناطق جنوب وشمال الصعيد أجواء شديدة الحرارة، على أن تعود الأجواء للاعتدال خلال فترات الليل.

انخفاض مستوى الرؤية الأفقية

وأضافت أن نشاط الرياح قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، لا سيما على الطرق الصحراوية والسواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال ووسط الصعيد، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

كما توقعت الهيئة فرصًا لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق الساحلية وشمال البلاد، تشمل السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وخليج السويس، وقد تكون رعدية وغزيرة أحيانًا على مناطق مثل السلوم ومطروح وسيوة.

وناشدت الأرصاد المواطنين بمتابعة التحديثات الجوية بشكل مستمر، في ظل التغيرات السريعة التي تميز فصل الربيع، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي تأثيرات الطقس.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة كالتالي:

الجمعة 1 مايو 2026

• القاهرة والوجه البحري: العظمى 32 – الصغرى 20

• السواحل الشمالية: العظمى 28 – الصغرى 16

• شمال الصعيد: العظمى 34 – الصغرى 20

• جنوب الصعيد: العظمى 36 – الصغرى 23

السبت 2 مايو 2026

• القاهرة والوجه البحري: العظمى 32 – الصغرى 17

• السواحل الشمالية: العظمى 21 – الصغرى 15

• شمال الصعيد: العظمى 35 – الصغرى 16

• جنوب الصعيد: العظمى 39 – الصغرى 24

الأحد 3 مايو 2026

• القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 – الصغرى 14

• السواحل الشمالية: العظمى 20 – الصغرى 12

• شمال الصعيد: العظمى 27 – الصغرى 15

• جنوب الصعيد: العظمى 37 – الصغرى 23