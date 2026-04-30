رياح مثيرة للأتربة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ليوم الجمعة الموافق 01 مايو 2026، حيث تشهد البلاد استمراراً في ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس ستكون مائلة للبرودة في الصباح الباكر، وتتحول إلى حارة نهاراً على أغلب المناطق، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ليعود مائلاً للبرودة خلال ساعات الليل.

الظواهر الجوية المتوقعة:

شبورة مائية: توقعت الهيئة ظهور شبورة مائية من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء. وحذرت من أن الشبورة قد تكون كثيفة أحياناً، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

نشاط الرياح:

تشهد عدة مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر نشاطاً للرياح تتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 35 كم/ساعة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

سحب ورذاذ مطر:

توجد فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة:

تفاوتت درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة للمناطق المختلفة كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.

وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة التحديثات اليومية للنشرة الجوية.