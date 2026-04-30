قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رياح مثيرة للأتربة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة

تقرير أخبار البلد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ليوم الجمعة الموافق 01 مايو 2026، حيث تشهد البلاد استمراراً في ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

May be an image of ‎map, car and ‎text that says '‎EMA استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء 40 10 الحرارة العظمى المتوقعة غدا في القاهرة الكبرى 31 درجة شبورة مائية من إلى (صباحا) تكون كثيفة أحيانأ على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق رياح تتراوح سرعتها 30) (35 كم/س على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر قد مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة. تخفيف السرعة أثناء الشبورة تشغيل کشافات الشبورة عند انخفاض الرؤية لأشع الشمس نصائح شرب كميات كافية المياه ትሹጽ‎'‎‎

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس ستكون مائلة للبرودة في الصباح الباكر، وتتحول إلى حارة نهاراً على أغلب المناطق، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ليعود مائلاً للبرودة خلال ساعات الليل.

الظواهر الجوية المتوقعة:

شبورة مائية: توقعت الهيئة ظهور شبورة مائية من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء. وحذرت من أن الشبورة قد تكون كثيفة أحياناً، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

نشاط الرياح: 

تشهد عدة مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر نشاطاً للرياح تتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 35 كم/ساعة. 

وأشار التقرير إلى أن هذه الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

سحب ورذاذ مطر: 

توجد فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة:

تفاوتت درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة للمناطق المختلفة كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.

وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة التحديثات اليومية للنشرة الجوية.

شبورة مائية طقس شديد الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة

ألين أرفليان
مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد
توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب
هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر
