قضيت فيها أحلي سنين.. محمد رمضان يشيد بالشراقوة أثناء تصوير كليب جديد

أثار الفنان محمد رمضان، حالة من الجدل بعد ظهوره في منطقة السلام خلال تصوير كليب أغنيته الجديدة مع دابل زوكش، حيث شارك الجمهور الرقص في الشارع والتقط الصور التذكارية برفقتهم.

ونشر محمد رمضان، مقطع فيديو مع جمهوره من داخل سيارته رفقة دابل زوكش، عقب تصوير كليب أغنيتهم الجديدة، وكشف موقف له خلال تواجده بالشرقية لأداء خدمته العسكرية، وقال: الشراقوة الرجالة الغاليين اللي عزموا القطر، عشرة سنتين في أنشاص الرمل.



وكان قد روج محمد رمضان، لأغنيته الجديدة، بنشر الدعاية الخاصة للأغنية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

أغنية محمد رمضان

وكتب رمضان :" استنوا أغنية (عالمي زي كريستيانو) قريباً من مدينة السلام".

وكان قد كشف الفنان محمد رمضان عن استعداده لطرح أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم «نصيبي»، والمقرر إطلاقها قبل دقائق من حلول منتصف ليل اليوم.

وشارك رمضان جمهوره خبر طرح الأغنية عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، حيث أعلن موعد إصدارها، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيه الذين أبدوا حماسهم لسماع العمل الجديد فور طرحه.