قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار السجائر بعد الزيادة 25% في مستهدفات ضرائب التبغ
الكيلو بـ200 جنيه.. قائمة أسعار الأضاحي قبل العيد
الأحزاب: عيد العمال يؤكد انحياز الدولة للعامل المصري في الجمهورية الجديدة
رحلة لقمة العيش من الفيوم لأكتوبر .. دفن جثماني شابين سقطا من أعلى سقالة
حادث مروع بمؤسسة الزكاة.. ميكروباص يدهس المارة ويقتحم محلًا
نوتنجهام فورست يفوز على أستون فيلا في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي
صاحب مخبز: عيش الشعير أغلى من القمح بسبب التكلفة والإقبال مرتبط بالفائدة الصحية
بالأسماء .. حركة تكليفات جديدة في قطاع البترول
الدفاع الجوي الإيراني .. دوي انفجارات بطهران في الاشتباك مع طائرات مسيرة
منتخب المصارعة الحرة تحت 20 سنة يتوج بكأس البطولة الأفريقية
نظام الطيبات تحول لديانة جديدة بالسوشيال ميديا .. جمال شعبان ينفعل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا.. الجمعة والسبت ذروة الحرارة والعظمى تقترب من 40

عبد العزيز جمال

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من أن يومي الجمعة والسبت سيشهدان ذروة الارتفاع في درجات الحرارة على مستوى الجمهورية، في موجة حارة تضرب معظم المحافظات، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى 32 درجة مئوية، بينما تسجل محافظات جنوب الصعيد ما بين 37 و39 درجة مئوية، لتكون الأعلى منذ بداية الربيع.

ذروة الموجة الحارة تضرب البلاد

أكدت الهيئة أن البلاد تتأثر بكتل هوائية حارة تؤدي إلى استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، في حين يظل معتدلًا على السواحل الشمالية، مع أجواء مائلة للبرودة ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح.

وتأتي هذه الزيادة في الحرارة بالتزامن مع تغيرات جوية موسمية معتادة خلال هذه الفترة من العام، إلا أن الأرصاد شددت على ضرورة الحذر خاصة خلال ساعات الظهيرة بسبب ارتفاع الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية.

القاهرة تسجل 29 اليوم وترتفع إلى 32 الجمعة

شهدت القاهرة الكبرى اليوم الخميس أجواء حارة نسبيًا، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 29 درجة مئوية، بينما من المتوقع أن ترتفع غدًا الجمعة وبعد غد السبت إلى 32 درجة، وهو ما يمثل ذروة الموجة الحالية.

كما سجلت العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر 30 درجة مئوية اليوم، مع توقعات بارتفاع مماثل خلال اليومين المقبلين.

جنوب الصعيد الأكثر حرارة

تظل محافظات جنوب الصعيد الأعلى حرارة على مستوى الجمهورية، إذ سجلت اليوم:

قنا: 35 درجة

الأقصر: 35 درجة

أسوان: 35 درجة

أبو سمبل: 35 درجة

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة هناك إلى 37 و39 درجة مئوية خلال يومي الجمعة والسبت، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.
 

السواحل الشمالية أجواء معتدلة

وعلى عكس المحافظات الداخلية، تستمر الأجواء معتدلة على السواحل الشمالية، حيث سجلت:

الإسكندرية: 24 درجة

مطروح: 23 درجة

العلمين: 24 درجة

وتبقى هذه المناطق الأقل تأثرًا بالموجة الحارة نتيجة تأثير الرياح البحرية المعتدلة.

درجات الحرارة غدا في أبرز المحافظات

- ​الطقس في القاهرة

العظمى: 31 درجة.

الصغرى: 19 درجة.

​الطقس في الإسكندرية
العظمى: 25 درجة.

الصغرى: 16 درجة.

​الطقس في مطروح
العظمى: 26 درجة.

الصغرى: 14 درجة.

​الطقس في سوهاج
العظمى: 35 درجة.

الصغرى: 19 درجة.

​الطقس في قنا
العظمى: 37 درجة.

الصغرى: 20 درجة.

​الطقس في أسوان
العظمى: 36 درجة.

الصغرى: 22 درجة.

وتوضح هذه القراءات اتساع الفارق الحراري بين شمال البلاد وجنوبها، مع تصاعد درجات الحرارة كلما اتجهنا جنوبًا.

نصائح الأرصاد للمواطنين خلال الموجة الحارة

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتباع عدد من الإجراءات الوقائية خلال هذه الموجة، أبرزها:

  • تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة وقت الظهيرة.
  • الإكثار من شرب المياه والسوائل.
  • ارتداء الملابس القطنية الفاتحة.
  • عدم ترك الأطفال داخل السيارات المغلقة.
  • الحذر أثناء القيادة وقت الظهيرة بسبب ارتفاع حرارة الطرق.

كما شددت على ضرورة متابعة النشرات الجوية اليومية، خاصة مع استمرار تقلبات الطقس خلال الفترة المقبلة.
 

ارتفاع تدريجي في الحرارة خلال الأيام المقبلة

تشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة ستواصل الارتفاع بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة، مع احتمالية استمرار الأجواء الحارة على أغلب المناطق حتى مطلع الأسبوع المقبل، قبل أن تبدأ درجات الحرارة في العودة إلى معدلاتها الطبيعية تدريجيًا.

ويرى خبراء الطقس أن هذه الموجة تعد من الموجات الطبيعية في فصل الربيع، لكنها تتطلب الحذر بسبب الفارق الكبير بين درجات الحرارة نهارًا وبرودة الأجواء ليلًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة الرئيس السيسي

4500 جنيه لكل فرد بالبطاقة| تفاصيل منحة الرئيس السيسي الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة

سعر الذهب

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس

بشرى سارة لأصحاب المعاشات خلال ساعات.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

بشرى سارة لأصحاب المعاشات خلال ساعات.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

منحة عيد العمال

1500 جنيه لكل واحد .. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

إجازة عيد العمال

3 أيام راحة للحكومة والقطاع الخاص.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. رابط فوري

أسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر تقترب.. قفزة 26% في ضرائب التبغ بالموازنة الجديدة

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. نقل هشام جعفر وعددا من مسئولي التعليم الخاص من ديوان الوزارة للمديريات

ترشيحاتنا

شيرين عبد الوهاب

ناقد موسيقي: شيرين عبدالوهاب تحتاج وقتًا لاستعادة مستواها الكامل رغم نجاح «الحضن شوك» |خاص

شيرين عبد الوهاب - محمد حماقي

موعد طرح ديو شيرين عبد الوهاب ومحمد حماقي الجديد

محمد رمضان

بعد غياب 3 سنوات .. محمد رمضان يعود لسباق دراما 2027

بالصور

طريقة عمل جيلي بالفواكه.. حلوى منعشة وسهلة التحضير

طريقة عمل جيلي بالفواكه
طريقة عمل جيلي بالفواكه
طريقة عمل جيلي بالفواكه

ألين أرفليان تعود إلى الشاشة بـ لعبة العقرب .. تجربة نفسية مشوّقة

ألين أرفليان
ألين أرفليان
ألين أرفليان

مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد .. ليست كلها صحية كما تظن

مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد
مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد
مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد

دراسة تغير المفاهيم : التوقيت المناسب لممارسة الرياضة يؤثر على صحة القلب

توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب
توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب
توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب

فيديو

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبدالوهاب تحافظ على صدارة يوتيوب بــ الحضن شوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد