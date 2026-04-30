الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا.. الجمعة والسبت ذروة الحرارة والعظمى تقترب من 40

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من أن يومي الجمعة والسبت سيشهدان ذروة الارتفاع في درجات الحرارة على مستوى الجمهورية، في موجة حارة تضرب معظم المحافظات، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى 32 درجة مئوية، بينما تسجل محافظات جنوب الصعيد ما بين 37 و39 درجة مئوية، لتكون الأعلى منذ بداية الربيع.

ذروة الموجة الحارة تضرب البلاد

أكدت الهيئة أن البلاد تتأثر بكتل هوائية حارة تؤدي إلى استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، في حين يظل معتدلًا على السواحل الشمالية، مع أجواء مائلة للبرودة ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح.



وتأتي هذه الزيادة في الحرارة بالتزامن مع تغيرات جوية موسمية معتادة خلال هذه الفترة من العام، إلا أن الأرصاد شددت على ضرورة الحذر خاصة خلال ساعات الظهيرة بسبب ارتفاع الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية.

القاهرة تسجل 29 اليوم وترتفع إلى 32 الجمعة

شهدت القاهرة الكبرى اليوم الخميس أجواء حارة نسبيًا، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 29 درجة مئوية، بينما من المتوقع أن ترتفع غدًا الجمعة وبعد غد السبت إلى 32 درجة، وهو ما يمثل ذروة الموجة الحالية.

كما سجلت العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر 30 درجة مئوية اليوم، مع توقعات بارتفاع مماثل خلال اليومين المقبلين.

جنوب الصعيد الأكثر حرارة

تظل محافظات جنوب الصعيد الأعلى حرارة على مستوى الجمهورية، إذ سجلت اليوم:

قنا: 35 درجة

الأقصر: 35 درجة

أسوان: 35 درجة

أبو سمبل: 35 درجة

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة هناك إلى 37 و39 درجة مئوية خلال يومي الجمعة والسبت، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.



السواحل الشمالية أجواء معتدلة

وعلى عكس المحافظات الداخلية، تستمر الأجواء معتدلة على السواحل الشمالية، حيث سجلت:

الإسكندرية: 24 درجة

مطروح: 23 درجة

العلمين: 24 درجة

وتبقى هذه المناطق الأقل تأثرًا بالموجة الحارة نتيجة تأثير الرياح البحرية المعتدلة.

درجات الحرارة غدا في أبرز المحافظات

- ​الطقس في القاهرة

العظمى: 31 درجة.

الصغرى: 19 درجة.

​الطقس في الإسكندرية

العظمى: 25 درجة.

الصغرى: 16 درجة.

​الطقس في مطروح

العظمى: 26 درجة.

الصغرى: 14 درجة.

​الطقس في سوهاج

العظمى: 35 درجة.

الصغرى: 19 درجة.

​الطقس في قنا

العظمى: 37 درجة.

الصغرى: 20 درجة.

​الطقس في أسوان

العظمى: 36 درجة.

الصغرى: 22 درجة.

وتوضح هذه القراءات اتساع الفارق الحراري بين شمال البلاد وجنوبها، مع تصاعد درجات الحرارة كلما اتجهنا جنوبًا.

نصائح الأرصاد للمواطنين خلال الموجة الحارة

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتباع عدد من الإجراءات الوقائية خلال هذه الموجة، أبرزها:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة وقت الظهيرة.

الإكثار من شرب المياه والسوائل.

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة.

عدم ترك الأطفال داخل السيارات المغلقة.

الحذر أثناء القيادة وقت الظهيرة بسبب ارتفاع حرارة الطرق.

كما شددت على ضرورة متابعة النشرات الجوية اليومية، خاصة مع استمرار تقلبات الطقس خلال الفترة المقبلة.



ارتفاع تدريجي في الحرارة خلال الأيام المقبلة

تشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة ستواصل الارتفاع بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة، مع احتمالية استمرار الأجواء الحارة على أغلب المناطق حتى مطلع الأسبوع المقبل، قبل أن تبدأ درجات الحرارة في العودة إلى معدلاتها الطبيعية تدريجيًا.

ويرى خبراء الطقس أن هذه الموجة تعد من الموجات الطبيعية في فصل الربيع، لكنها تتطلب الحذر بسبب الفارق الكبير بين درجات الحرارة نهارًا وبرودة الأجواء ليلًا.