القومي للمرأة والقومي للطفولة والأمومة يشاركان في إطلاق منصة "Women&Co"

شاركت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة في إطلاق منصة "Women&Co"، التي تهدف تهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتوفير فرص عمل، وتحقيق الشمولية، إلى جانب ابتكار حلول سريعة وفعالة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في مصر.



حضر الحفل دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والأستاذة مي محمود، المدير العام لمركز تنمية أعمال المرأة بالمجلس القومي للمرأة، ومعالي السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور محمد أبو نار، رئيس قطاع البرامج والتأثير في مؤسسة "باثفايندر إنترناشيونال".

الخدمات المقدمة عبر منصة "Women&Co"، وهي تقديم خدمات الاستشارات وتعزيز القدرات في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) للقطاع الخاص. وتستهدف هذه الخدمات مساندة الشركات في تحسين أدائها وفقاً لمعايير الـ (ESG)، وتعميق الشمولية في بيئة العمل، وتطوير السياسات والممارسات المستجيبة لقضايا المناخ.

وسيتم التركيز بشكل خاص على تعزيز البعد الاجتماعي ضمن معايير ESG من خلال دعم بيئات عمل أكثر إنصافًا بين الجنسين، وتطوير مسارات قيادية شاملة، وتحسين رفاهية الموظفين، والحفاظ على الكفاءات النسائية. ومن خلال تحويل هذه الممارسات إلى مؤشرات أداء قابلة للقياس، ستتمكن الشركات من تعزيز أدائها في مجال الاستدامة، ورفع جاهزيتها للحصول على التمويل الأخضر والمستدام ، ودعم تنافسيتها ومرونتها التشغيلية على المدى الطويل

وقد تميز الحدث بشكل جوهري باعتماده على نهج التصميم التشاركي (Co-Creation)؛ حيث شارك ممثلو القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ونساء من المجتمعات المحلية في ورش عمل وجلسات تشاورية بالتعاون مع مؤسسة "باثفايندر إنترناشيونال" ، للمساهمة في تصميم وتطوير الخدمات المستقبلية للمنصة في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، بما يضمن تقديم حلول عملية مدفوعة بمتطلبات الاستثمار، ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المرأة والشركات العاملة في مصر.

كما ضم الحضور كذلك ممثلين عن صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، ومنظمة كير الدولية، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، ووزارة الخارجية والتنمية وشؤون الكومنولث البريطانية (FCDO)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والهيئة العامة للرقابة المالية، وبنك مصر، ومصرف أبوظبي الإسلامي – مصر.

صرحت دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية "إن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل بالشراكة مع العديد من الشركاء والمجلس القومي للمرأة علي تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة لتحقيق التنمية وتعزيز الحماية الاجتماعية والانتاجية وزيادة المشاركة في سوق العمل وتوفير فرص عمل مدرة للدخل".

وأضافت الصيرفي: أن الوزارة لديها صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية الذي يعد الذراع التنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي، فمن خلال الصندوق تنفذ الوزارة تدخلات متكاملة تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز قدرتها على الإنتاج وتحقيق دخل مستدام.



وتناولت الجلسات النقاشية التي شهدها الحدث اليوم حزمة من القضايا والموضوعات المحورية؛ شملت تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين في بيئة العمل، والحد من الانبعاثات الكربونية، وتداعيات "آلية تعديل حدود الكربون" (CBAM) على قطاع الأعمال في مصر، فضلاً عن آليات تيسير الحصول على التمويل الأخضر والشامل.

