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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في عيد ميلاده.. محمد صلاح يواصل صناعة التاريخ بكأس العالم 2026

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

واصل محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، كتابة اسمه بأحرف من ذهب في سجلات كأس العالم، بعدما حقق إنجازًا تاريخيًا جديدًا خلال مواجهة منتخب بلجيكا في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس العالم 2026.

شهدت المباراة التي أُقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة حدثًا استثنائيًا، إذ أصبح محمد صلاح أول لاعب أفريقي منذ عام 1966 يساهم في تسجيل هدف خلال مباراة بكأس العالم تُقام في يوم ميلاده، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى مسيرته الحافلة مع المنتخب الوطني.

بصمة مؤثرة أمام بلجيكا

وكان صلاح حاضرًا بقوة في الهجمة التي أسفرت عن هدف التقدم لمنتخب مصر، بعدما ساهم في صناعة الفرصة التي أنهاها إمام عاشور بنجاح داخل الشباك، ليمنح الفراعنة الأفضلية في الشوط الأول وسط أداء مميز أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية.

تعادل يحرم الفراعنة من الفوز

ورغم التقدم المصري، نجح المنتخب البلجيكي في العودة خلال الشوط الثاني بعدما سجل هدف التعادل، لتنتهي المواجهة بنتيجة 1-1، ويحصد كل منتخب نقطة في بداية مشواره بالمجموعة السابعة، في انتظار الجولتين المقبلتين اللتين ستحددان هوية المتأهلين إلى الدور التالي.

صلاح يواصل تحطيم الأرقام

ويؤكد هذا الإنجاز المكانة الكبيرة التي يتمتع بها محمد صلاح على الساحة العالمية، إذ يواصل تحطيم الأرقام القياسية بقميص منتخب مصر، ويثبت حضوره في أكبر المحافل الدولية، سواء من خلال تسجيل الأهداف أو صناعتها، ليبقى أحد أبرز نجوم الكرة الأفريقية والعالمية في تاريخ بطولة كأس العالم.

محمد صلاح اخبار الرياضة كأس العالم منتخب مصر

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