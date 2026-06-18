صفقات من إنبي.. تطورات مفاوضات الأهلي لضم علي محمود وأقطاي وحامد عبدالله

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي يتحرك في عدة اتجاهات تخص تدعيم الفريق الأول بشكل قوي خلال الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن المفاوضات بين مسئولي القلعة الحمراء وانبي بدأت بشكل قوي.

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وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية: حدثت جلسة بين عصام سراج الدين مدير تعاقدات الأهلي مع أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، للتوصل لاتفاق حول شراء عقد علي محمود لاعب الوسط.

وأضاف: آخر مكالمة بين سراج والشريعي كانت أول أمس من أجل الاتفاق على المقابل المالي، لضم علي محمود والذي قد يصل إلى 30 مليون جنيه مع بعض البنود الإضافية، ولم يتم التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن، لكن المفاوضات لازالت جارية.

وواصل: بالنسبة لـ حامد عبدالله، هناك اهتمام كبير من جانب الأهلي، وما يعطل الصفقة "خلافات بين الوكلاء" هي سبب توقف المفاوضات مؤقتًا، لكن هناك رغبة كبيرة لدى مسئولي الأهلي من أجل ضمه، في ظل تزايد نسب رحيل محمود حسن تريزيجيه.

وأكمل: كان هناك انقسام حول رغبة الأهلي في ضم المهاجم أقطاي عبدالله، رغم أن اللاعب وقع للأهلي بصفة مبدئية، وهناك إمكانية ضمه للفريق الأحمر في الصيف الجاري.