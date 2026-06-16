عايز تبطل سجاير .. إليك حيل الإقلاع عن التدخين

توجد العديد من الأدوات التي تساعدك على الإقلاع عن التدخين وقد تحتاج إلى مزيج من الأساليب المختلفة قبل أن تجد الحل المناسب لك.

ووفقا لما جاء فى موقع كيلافند كلينك إليكم مجموعة من الحيل تساعد فى الإقلاع عن التدخين.

الإقلاع المفاجئ

يعني هذا التوقف عن التدخين دفعة واحدة، دون أدوية أو بدائل للنيكوتين و قد تنجح هذه الطريقة مع بعض الأشخاص، لكن علاقة الجسم بالنيكوتين قد تجعلها صعبة.



العلاج ببدائل النيكوتين

تشمل العلكة ، وأقراص المص ، واللصقات ، وبخاخات الأنف ، أو أجهزة الاستنشاق .



الأدوية

يمكن أن يصف لك الطبيب دواء بوبروبيون أو فارينيكلين للمساعدة في أعراض الانسحاب والرغبة الشديدة.



تغييرات نمط الحياة

يمكن أن يساعدك ممارسة المزيد من التمارين الرياضية، أو تغيير روتينك اليومي، أو استخدام العلاج السلوكي المعرفي على الشعور بتحسن والتخلص من العادات التي تربطها بالتدخين.