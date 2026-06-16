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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حبوب غير متوقعة تقلل الوزن والسكر وتحمي من سرطن الثدي

السكري
السكري
اسماء محمد

 تعد بذور الكتان من الحبوب الخارقة التى تمتلك فوائد صحية متعددة مثل الحماية من أمراض القلب والسكري والهبات الساخنة والسرطان وزيادة الوزن.

 ووفقا لما جاء فى موقع pharmeasy نعرض لكم أهم فوائد بذور الكتان .


مفيد للجهاز الهضمي


بذور الكتان غنية بالألياف الغذائية القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان وتمتص الألياف غير القابلة للذوبان كمية كبيرة من الماء، مما يزيد من حجم البراز وهذا يحافظ على انتظام حركة الأمعاء ويمنع الإمساك وهي مفيدة جدًا للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي (IBS ) .

تُبطئ الألياف القابلة للذوبان عملية الهضم وتُخفض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم وهذا يُقلل من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهو مفيد لمرضى السكري.

يقلل أمراض القلب والأوعية الدموية



يمنع حمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو أحد أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة بكميات كبيرة في بذور الكتان، ترسب الكوليسترول في الأوعية الدموية للقلب كما أنه فعال في تقليل الالتهاب في الشرايين .

تساهم الألياف القابلة للذوبان والبروتينات الموجودة في بذور الكتان في خفض مستويات الكوليسترول في الدم. كما يُعرف عن تناول بذور الكتان قدرته على خفض ضغط الدم.


يحمى من سرطان الثدي


يحتوي بذر الكتان على مركب نباتي يُسمى الليغنان ووفقًا للأبحاث، وُجد أن الليغنان فعال في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء وسرطان البروستاتا لدى الرجال .

تحتوي بذور الكتان أيضاً على كميات كبيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتينات. وقد وُجد أن هذه البروتينات وأحماض أوميغا 3 الدهنية تمنع نمو الأورام، مما يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.


ينظم نسبة السكر في الدم


تعمل الألياف القابلة للذوبان الموجودة في بذور الكتان على تحسين مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء عملية الهضم وبالتالي، فهي تساعد في إدارة داء السكري من النوع الثاني .


يقوي المناعة


تحتوي البروتينات الموجودة في بذور الكتان على أحماض أمينية مثل الأرجينين وحمض الأسبارتيك وحمض الجلوتاميك وقد وُجد أن هذه الأحماض الأمينية تحمي الجسم من مجموعة متنوعة من العدوى الفطرية، مما يُحسّن مناعتنا العامة .

تقلل الوزن 



تعمل الألياف القابلة للذوبان الموجودة في بذور الكتان على إبطاء عملية الهضم، مما يجعلنا نشعر بالشبع لفترة طويلة .

وبالتالي، فإن الشعور بالشبع المحسن يقلل من الجوع كما أنه يقلل من كمية الطعام التي نتناولها، مما يقلل بدوره من عدد السعرات الحرارية التي يستهلكها الجسم يوميًا. وهذا يؤدي إلى انخفاض الوزن.

يقلل الإصابة بالسكتة الدماغية
 

يزيد التدخين من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ويؤدي انخفاض ضغط الدم الناتج عن تناول بذور الكتان إلى تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

 يخفف الهبات الساخنة

 

تُعدّ الهبات الساخنة والتعرق الليلي من الأعراض الشائعة التي تُلاحظ لدى النساء اللواتي يمررن بمرحلة انقطاع الطمث.

تتمتع مركبات الليغنان النباتية الموجودة في بذور الكتان بتأثير إستروجيني ضعيف ووفقًا للأبحاث، وُجد أن هذا التأثير الإستروجيني لليغنان يخفف من الهبات الساخنة لدى النساء بعد انقطاع الطمث .
 

بذور الكتان فوائد بذور الكتان الكتان أمراض القلب زيادة الوزن

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