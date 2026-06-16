البنك الزراعي المصري.. كيف يطبق نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية؟

لم تعد قرارات التمويل في المؤسسات المصرفية الحديثة تعتمد فقط على دراسة الجدوى الاقتصادية أو الملاءة المالية للعملاء، بل أصبحت الجوانب البيئية والاجتماعية أحد العوامل الحاسمة في تقييم المشروعات قبل منح التمويل.

وفي هذا الإطار، يتبنى البنك الزراعي المصري نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESRMS) كأحد الأدوات الرئيسية لدعم التحول نحو التمويل المستدام.

ويهدف النظام إلى دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية بشكل مباشر في جميع مراحل اتخاذ القرار الائتماني والاستثماري، بما يضمن توجيه التمويلات نحو مشروعات قادرة على تحقيق عوائد اقتصادية دون الإضرار بالبيئة أو المجتمع، مع تعزيز قدرة البنك على إدارة المخاطر بصورة أكثر كفاءة.

وتبدأ رحلة تقييم المشروعات داخل البنك من مرحلة الفحص المبدئي ودراسة النشاط، ثم تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية المحتملة، ووضع خطط تصحيحية لمعالجة أي ملاحظات أو تحديات قد تؤثر على استدامة المشروع. ولا تتوقف العملية عند الموافقة على التمويل، بل تمتد إلى ربط صرف التمويل بمدى الالتزام بالمعايير المحددة، ثم المتابعة المستمرة وإعداد تقارير دورية لقياس الأداء.

ويستند النظام إلى مجموعة من المرجعيات المحلية والدولية، تشمل التشريعات المصرية ذات الصلة، وتعليمات البنك المركزي المصري بشأن التمويل المستدام، إضافة إلى معايير الأداء البيئي والاجتماعي الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية IFC، بما يعزز توافق سياسات البنك مع أفضل الممارسات العالمية.

كما يوفر البنك من خلال النظام آلية مستقلة لتلقي الشكاوى المرتبطة بالجوانب البيئية والاجتماعية والعمالية، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة، إلى جانب منظومة رقابية تعتمد على الزيارات الميدانية وتصنيف مستويات المخاطر ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية.

ويعكس تطبيق نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية توجه البنك الزراعي المصري نحو تعزيز دوره كمؤسسة مصرفية تنموية لا تكتفي بتوفير التمويل، بل تسعى إلى دعم مشروعات تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية والاجتماعية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.