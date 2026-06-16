قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد بورسعيد | وزير التموين : التوسع في مشروع الكارت الموحد بالمحافظات خلال 6 أشهر
مهند لاشين يتصدر كأس العالم 2026 .. الأعلى استعادة للكرة بعد تألقه أمام بلجيكا
أتوبيس الساعة 12 من الرعب على السوشيال ميديا إلى كواليس السينما .. القصة الكاملة
برفقة رئيس الوزراء | محمد كريم يشيد بالعاصمة الجديدة في مباراة مصر وبلجيكا .. صور
أجمل 10 أنهار في العالم.. نهر النيل ابرزها
الطيران المدني يرحب بتوسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات والشركات البريطانية | شاهد
وهو لسه منزلش من البيت | زوجة حسام حسن : دي أكتر حاجة بتبسطه قبل أي مباراة
في اجتماعات البرلمان الأورمتوسطي.. أبو العينين يتحدث عن الدور المصري في عملية السلام بالشرق الأوسط
الكوم الأحمر يطالب بحقه في صفقة حمزة عبد الكريم.. ويهدد الأهلي بالتصعيد القانوني
بحضور كبار القيادات الدينية في مصر.. الأزهر يحتفي بالعام الهجري الجديد باحتفالية كبرى
نحتاج رؤية جديدة لحل الأزمات .. نداء عاجل من أبو العينين للعالم
أبو العينين : دولة ليبيا الحبيبة تتتعرض إلى حروب بالوكالة .. ولا يجب أي تدخل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البنك الزراعي المصري.. كيف يطبق نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية؟

بنك
بنك
أحمد عبد القوى

لم تعد قرارات التمويل في المؤسسات المصرفية الحديثة تعتمد فقط على دراسة الجدوى الاقتصادية أو الملاءة المالية للعملاء، بل أصبحت الجوانب البيئية والاجتماعية أحد العوامل الحاسمة في تقييم المشروعات قبل منح التمويل.

 وفي هذا الإطار، يتبنى البنك الزراعي المصري نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESRMS) كأحد الأدوات الرئيسية لدعم التحول نحو التمويل المستدام.

ويهدف النظام إلى دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية بشكل مباشر في جميع مراحل اتخاذ القرار الائتماني والاستثماري، بما يضمن توجيه التمويلات نحو مشروعات قادرة على تحقيق عوائد اقتصادية دون الإضرار بالبيئة أو المجتمع، مع تعزيز قدرة البنك على إدارة المخاطر بصورة أكثر كفاءة.

وتبدأ رحلة تقييم المشروعات داخل البنك من مرحلة الفحص المبدئي ودراسة النشاط، ثم تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية المحتملة، ووضع خطط تصحيحية لمعالجة أي ملاحظات أو تحديات قد تؤثر على استدامة المشروع. ولا تتوقف العملية عند الموافقة على التمويل، بل تمتد إلى ربط صرف التمويل بمدى الالتزام بالمعايير المحددة، ثم المتابعة المستمرة وإعداد تقارير دورية لقياس الأداء.

ويستند النظام إلى مجموعة من المرجعيات المحلية والدولية، تشمل التشريعات المصرية ذات الصلة، وتعليمات البنك المركزي المصري بشأن التمويل المستدام، إضافة إلى معايير الأداء البيئي والاجتماعي الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية IFC، بما يعزز توافق سياسات البنك مع أفضل الممارسات العالمية.

كما يوفر البنك من خلال النظام آلية مستقلة لتلقي الشكاوى المرتبطة بالجوانب البيئية والاجتماعية والعمالية، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة، إلى جانب منظومة رقابية تعتمد على الزيارات الميدانية وتصنيف مستويات المخاطر ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية.

ويعكس تطبيق نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية توجه البنك الزراعي المصري نحو تعزيز دوره كمؤسسة مصرفية تنموية لا تكتفي بتوفير التمويل، بل تسعى إلى دعم مشروعات تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية والاجتماعية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

زراعى مصر زراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

أرشيفية

متوسط المعاش في مصر 5200 جنيه.. نقابة أصحاب المعاشات تكشف مفاجأة

ارشيفية

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في هذا الموعد

ارشيفية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

رجل علي كرسي متحرك

كشفوه.. شحات على كرسي متحرك يهرب خوفا من الكلاب

ثاني أكسيد التيتانيوم.. مادة مثيرة للجدل في القصب والمانجا والتمر هندي| إيه الحكاية؟

بعد القصب.. مادة التيتانيوم تصل عصير المانجا والتمر هندي

أرشيفية

العثور على جثة مجهول مكبل بالحبال بترعة المريوطية

ترشيحاتنا

الفنان فادي السيد

فادي السيد يتورط في مقتل نور إيهاب بمسلسل للعدالة وجه آخر

منة فضالي

منة فضالي تبرز رشاقتها من الجيم.. شاهد

مريم الخشت

مريم الخشت تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

بالصور

لماذا تفقد النساء شعرها بعد سن الستين؟ أسباب غير متوقعة

أسباب تساقط الشعر لدى النساء بعد سن الستين
أسباب تساقط الشعر لدى النساء بعد سن الستين
أسباب تساقط الشعر لدى النساء بعد سن الستين

هل يجب التوقف عن تناول السكر نهائيا؟ دراسة جديدة تكشف مفاجأة بشأن فقدان الوزن والصحة

هل السكر عدو الصحة حقًا؟
هل السكر عدو الصحة حقًا؟
هل السكر عدو الصحة حقًا؟

هل أنت شخص ممل أم محبوب؟.. اختبار نفسي يكشف مدى حب الآخرين في الحديث معك

علامات تؤكد انك شخص جذاب
علامات تؤكد انك شخص جذاب
علامات تؤكد انك شخص جذاب

طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس.. بطعم مميز ومختلف

طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس
طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس
طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل والحب.. الحكاية التي لا يرويها كاملة

المزيد