فرج عامر: معظم عروض احتراف اللاعبين حبر على ورق.. والعبرة بالتنفيذ

أكد فرج عامر أن الكثير من عروض الاحتراف التي يتم تداولها بشأن لاعبي كرة القدم لا تتجاوز كونها أحاديث إعلامية، مشيرًا إلى أن الواقع يختلف كثيرًا عن الأنباء المتداولة حول انتقالات اللاعبين إلى الخارج.

احتراف اللاعيبه

وأوضح عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن معظم هذه العروض ما هي إلا حبر على ورق، معتبرًا أن عددًا منها يأتي ضمن تحركات وكلاء اللاعبين بهدف تحسين عقود موكليهم ورفع قيمتها داخل الدوري المحلي.

وأكد أن المعيار الحقيقي لأي عرض احتراف هو تنفيذه على أرض الواقع، وليس مجرد تداوله في وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي.