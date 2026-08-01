بنات اليد يكتبن التاريخ في مونديال رومانيا.. اكتساح فيجي 17/83 ورقم قياسي.. والعلامة الكاملة

واصل منتخب مصر للناشئات لكرة اليد (مواليد 2008) عروضه التاريخية في بطولة العالم المقامة حاليًا في رومانيا، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي، وجاء هذه المرة على حساب منتخب فيجي بنتيجة 83-17، ليحسم صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد انتصارين كبيرين على كرواتيا وفرنسا.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره بالفوز على كرواتيا بنتيجة 27-24، ثم واصل تألقه بتخطي فرنسا 29-24، قبل أن يختتم مباريات الدور الأول باكتساح فيجي، ليؤكد أحقيته بصدارة واحدة من أقوى مجموعات البطولة، والتي أطلق عليها الجميع “مجموعة الموت”.

ولم يقتصر إنجاز ناشئات الفراعنة على تحقيق العلامة الكاملة والتأهل إلى الدور الرئيسي، بل سجل المنتخب رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخ البطولة، بعدما أصبح أكثر منتخب يسجل أهدافًا في مباراة واحدة ببطولات العالم، عقب إحراز 83 هدفًا في شباك فيجي، محطمًا الرقم القياسي السابق.

ويؤكد ما يقدمه منتخب مصر في مونديال رومانيا أن كرة اليد النسائية المصرية تعيش مرحلة تاريخية، في ظل الأداء القوي والانتصارات على مدارس أوروبية عريقة مثل كرواتيا وفرنسا، وهو ما يعكس التطور الكبير الذي تشهده اللعبة، ويمنح الجماهير المصرية آمالًا كبيرة في مواصلة المشوار والمنافسة على مركز متقدم في البطولة.

وبات منتخب مصر أحد أبرز مفاجآت النسخة الحالية من بطولة العالم، بعدما فرض نفسه بقوة بين كبار اللعبة، مقدمًا أداءً استثنائيًا ونتائج تؤكد أن ما تحققه بنات مصر في رومانيا يعد إنجازًا غير مسبوق في تاريخ كرة اليد المصرية.