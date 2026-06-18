طريقة عمل صينية كوسة باللحمة المفرومة

الكوسة باللحمة المفرومة من الأكلات المنزلية الشهية التي تجمع بين القيمة الغذائية والطعم المميز، كما أنها من الوصفات السهلة التي لا تحتاج إلى وقت طويل في التحضير.

وتتميز هذه الوجبة باحتوائها على الخضروات والبروتين في طبق واحد، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لوجبة غداء متكاملة تناسب جميع أفراد الأسرة.

ونستعرض طريقة عمل الكوسة باللحمة المفرومة بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل منزل.

طريقة عمل الكوسة باللحمة المفرومة

المقادير

1 كيلو كوسة متوسطة الحجم

300 جرام لحمة مفرومة

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 كوب عصير طماطم

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

ملح وفلفل أسود

رشة بهارات لحمة

رشة قرفة (اختياري)



الطريقة

1. اغسلي الكوسة وقشريها تقشيرًا خفيفًا ثم قطعيها حلقات أو مكعبات حسب الرغبة.



2. في طاسة على النار، سخني الزيت وشوحي البصل حتى يذبل.



3. أضيفي اللحمة المفرومة وقلبي حتى يتغير لونها.



4. تبلي بالملح والفلفل وبهارات اللحمة، ثم أضيفي ملعقة من صلصة الطماطم.



5. في حلة أخرى، شوحي الكوسة لمدة 3 دقائق.



6. أضيفي عصير الطماطم وباقي الصلصة واتركي الخليط يغلي.



7. ضعي خليط اللحمة المفرومة فوق الكوسة وقلبي برفق.



8. اتركيها على نار هادئة لمدة 20-25 دقيقة حتى تنضج الكوسة وتتسبك الصلصة.



9. قدميها ساخنة مع الأرز الأبيض أو العيش البلدي.

للحصول على طعم أغنى، يمكن إضافة فصين ثوم مفرومين مع البصل أو رشة شبت وبقدونس قبل التقديم.