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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انتظام سير امتحان التاريخ لطلاب الثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي في المحافظات

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ

انتظمت اليوم الخميس أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمختلف المحافظات، حيث يؤدى طلاب القسم الأدبي امتحان مادة التاريخ وسط أجواء هادئة وإجراءات تنظيمية مشددة."

ففي محافظة شمال سيناء ، قال مدير عام المنطقة الأزهرية الدكتور عادل السايس؛ إن عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام يبلغ 553 طالبا وطالبة من بينهم 273 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية و280 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية، موزعين على 6 لجان، منهم لجنتان بالعريش، لجنتان ببئر العبد، لجنة بالشيخ زويد، ولجنة بوسط سيناء

وأشار إلى أنه جري تجهيز اللجان الامتحانية وتهيئة الأجواء المناسبة داخل اللجان، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب والطالبات، بما يضمن أداءهم للامتحانات في بيئة يسودها الانضباط والهدوء.

من جانبه، قال محمد عبد العظيم، مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، إنه تم توفير التأمين الشامل داخل وخارج اللجان، موضحا أنه تم تجهيز الاستراحات وتوفير كل الخدمات داخل الاستراحات لضمان الراحة التامة للملاحظين، مع توفير وسائل التهوية الجيدة داخل اللجان الامتحانية.

وأشار عبد العظيم إلى أن الامتحانات تجري بواقع يوم للقسم العلمي ويوم للقسم الأدبي، حيث تستمر امتحانات القسم العلمي حتى يوم الأربعاء الموافق 8 يوليو المقبل، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى يوم الخميس الموافق 9 يوليو المقبل.

الثانوية الأزهرية امتحانات محافظة شمال سيناء

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