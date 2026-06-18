الكيلو بـ72 جنيه.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس بالأسواق

تشهد أسعار الدواجن اليوم الخميس استقرارا نسبيا بالأسواق، حيث مازالت اسعار الفراخ تسجل انخفاضها مقارنة بالشهور الماضية، كما هناك إقبال كبير على شراء البيض بعد انخفاض سعر البيض اليوم للمستهلك .

أسعار الدواجن اليوم الخميس 18 يونيو 2026

سعر الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك

ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء في السوق المحلية، ليبلغ سعر الكيلو 62 جنيها تسليم أرض المزرعة، أما للمستهلك النهائي في أسواق التجزئة تصل عند 72 جنيها.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي 83 جنيها من أرض المزرعة، بينما يتراوح سعر بيعها للمستهلك النهائي في الأسواق ومنافذ البيع عند مستويات تقارب 93 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن الأمهات

استقرت أسعار الفراخ الأمهات اليوم، حيث سجل سعر الكيلو تسليم أرض المزرعة 56 جنيها، في حين يتم تداوله للمستهلك النهائي داخل المحال التجارية بمستوى 66 جنيها.

سعر الفراخ الساسو اليوم

بلغ سعر الفراخ الساسو داخل المزارع نحو 79 جنيها، فيما وصل متوسط سعر البيع للمستهلك داخل الاسراق الشعبية ومحال التجزئة إلى حوالي 89 جنيها للكيلو.





أسعار البيض اليوم الخميس 18 يونيو 2026

سعر كرتونة البيض الأحمر 79 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 90 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 72 جنيهًا ، لتباع للمستهلك 82 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن في المحال والسلاسل التجارية

فيما تواصل أسعار أجزاء الدجاج الطازجة تسجيل مستويات متفاوتة، وجاءت كالتالي:

بلغ سعر كيلو صدور دجاج بانيه ما بين 200 و 250 جنيهًا.

بلغ سعر صدور دجاج بالعظام وزن كيلو نحو 205 جنيهات.

بلغ سعر دبابيس دجاج نحو 184 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر أوراك دجاج مخلية نحو 250 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر أوراك دجاج متبلة نحو 165 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر فراخ شيش متبلة نحو 340 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو شيش طاووق نحو 343 جنيهًا.

سعر الدواجن اليوم

بلغ سعر دجاجة كاملة وزن 1.5 كيلو نحو 318 جنيهًا. تراوح سعر فرخة كاملة وزن من 1100 لـ 1200 جرام من 205 جنيهات إلى 265 جنيهًا. بلغ سعر دجاجة كاملة وزن 1200 لـ 1300 جرام نحو 288 جنيهًا. بلغ سعر صدور دجاج بالعظم وزن كيلو نحو 200 جنيه. بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج نحو 300 جنيه

حقيقة التخلص من البيض

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن ما يتم تداوله بشأن قيام التجار بالتخلص من كميات البيض بسبب انخفاض الأسعار غير دقيق على الإطلاق ولا يمت للواقع بصلة.

وأوضح الزيني أن التاجر الذي يشتري الإنتاج يكون قد دفع بالفعل قيمته مقدماً، سواء كان هذا الإنتاج من المزارع الصغيرة أو الكبيرة، وبالتالي فإنه لا يمكن منطقياً أو اقتصادياً إهدار أو التخلص من هذا المنتج.

وأضاف أن منظومة تداول البيض تعتمد على حلقات مترابطة بين المنتج والتاجر والمستهلك، وأن أي حديث عن إلقاء أو إتلاف كميات كبيرة يتنافى مع طبيعة السوق وآليات العمل الفعلية داخله.

وشدد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن على أن مثل هذه الفيديوهات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة ومضللة، ولا تعكس حقيقة ما يحدث داخل السوق، داعياً إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء محتوى غير موثوق.

وشدد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن على أهمية الإسراع في تفعيل قانون منع تداول الطيور الحية، مؤكدًا أن تطبيقه سيؤدي إلى تقليص حلقات التداول بين المزرعة والمستهلك، بما ينعكس إيجابًا على جودة المنتج والأسعار.

وأشار إلى أن مصر تمتلك طاقات كبيرة في المجازر الحديثة تكفي لذبح ما يقرب من 3 ملايين دجاجة يوميًا، إلا أن الاستفادة منها لا تزال أقل من المستهدف بسبب استمرار الاعتماد على التداول الحي.

وأضاف أن تطبيق القانون تراجع خلال السنوات الماضية رغم أهميته، مؤكدًا أن معظم دول العالم تعتمد على تداول الدواجن المبردة أو المجمدة حفاظًا على الصحة العامة وتحقيق أعلى مستويات الأمان الغذائي.