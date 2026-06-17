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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هبوط جديد .. تراجع في سعر الذهب محليا وعالميا الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
علياء فوزى

شهدت أسعار الذهب محليًا وعالميًا انخفاضا كبير بنهاية تعاملات اليوم، وبلغ عيار 21 الأكثر شيوعًا الآن 6150 جنيهًا للبيع،  مقابل 6220جنيها بتراجع 70 جنيها، وسجلت أوقية الذهب 4256 دولار في البورصة العالمية بتراجع 89 دولار .

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر ختام التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء  17 يونيو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 7030 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6950 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6150 جنيهاً.

بلغ  سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6080 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5270 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5210 جنيهات.
سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4100 جنيه.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4050 جنيهاً.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 49200 جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 48640 جنيهاً.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 218615 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 216125 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

تراجع سعر دولار الصاغة اليوم لنحو 51.58 جنيه مقابل 49.84 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4256 دولارًا.

توقعات أسعار الذهب 

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

سعر الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 الجنيه الذهب أوقية الذهب

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