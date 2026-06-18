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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تراجع يضرب أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل هذا الرقم

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية حالة من الاستقرار خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس، عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة على الدولار، وهو القرار الذي جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق العالمية وفقا لما رصدة صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد.

وساهم القرار في تهدئة حركة الأسواق المالية مؤقتًا، مع ترقب المستثمرين للإشارات المستقبلية بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال النصف الثاني من العام.

عيار 21 يتماسك فوق 6200 جنيه

واصل الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا ومبيعًا في السوق المحلية، استقراره عند مستوى 6225 جنيهًا للجرام، محافظًا على بقائه أعلى حاجز 6200 جنيه رغم الضغوط التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وكان المعدن الأصفر قد شهد تراجعات محدودة خلال الجلسات السابقة قبل أن يعاود الاستقرار مع ترقب المتعاملين للتطورات العالمية المؤثرة على حركة الأسعار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية المستويات التالية:

عيار 24: 7114 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 6225 جنيهًا للجرام.

عيار 18: 5336 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: 49800 جنيه.

قرار الفيدرالي يوجه حركة المعدن النفيس

يعد قرار أسعار الفائدة الأمريكية من أبرز العوامل المؤثرة على أسعار الذهب عالميًا، حيث يراقب المستثمرون عن كثب توجهات البنك المركزي الأمريكي فيما يتعلق بمعدلات التضخم وخطط خفض الفائدة المستقبلية.

ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي استمرار السيطرة على التضخم وإعادته إلى مستويات تقارب 2%، وهو ما يجعل أي إشارات تتعلق بالسياسة النقدية عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات الذهب والدولار خلال الفترة المقبلة.

الأوقية العالمية تحافظ على مستويات مرتفعة

على الصعيد العالمي، حافظت أوقية الذهب على تداولاتها فوق مستوى 4300 دولار، مدعومة بحالة الترقب التي تسيطر على الأسواق عقب قرار الفيدرالي.

ويتابع المستثمرون عن كثب البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة، والتي قد تمنح مؤشرات إضافية حول موعد بدء دورة خفض أسعار الفائدة وتأثير ذلك على أسواق المعادن النفيسة.

عوامل محلية تضغط على الأسعار

وفي السوق المصرية، ما زالت أسعار الذهب تتحرك داخل نطاق محدود، متأثرة بعدة عوامل محلية من بينها تحسن أداء الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب التراجع النسبي في الأسعار العالمية مقارنة بمستوياتها القياسية السابقة.

كما أخفق الذهب عيار 21 في تجاوز مستوى 6300 جنيه للجرام خلال الجلسات الأخيرة، ما أدى إلى زيادة الضغوط البيعية ودفع الأسعار إلى التراجع قبل أن تستقر مجددًا فوق مستوى 6200 جنيه.

ترقب لاتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة

ويتوقع متعاملون في سوق الذهب أن تظل الأسعار مرتبطة بشكل وثيق بتطورات السياسة النقدية الأمريكية وتحركات الدولار عالميًا، إلى جانب أداء الأسواق الدولية للمعدن النفيس.

ويرى خبراء أن أي إشارات جديدة بشأن خفض أسعار الفائدة قد تمنح الذهب دفعة قوية خلال الفترة المقبلة، بينما يظل استقرار سوق الصرف المحلي عاملًا مهمًا في تحديد حركة الأسعار داخل السوق المصرية.

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