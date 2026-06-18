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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات الخميس.. مفاجأة في عيار 21

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
علياء فوزى

شهدت أسعار الذهب محليًا انخفاضا كبير بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وبلغ عيار 21 الأكثر شيوعًا الآن 6160 جنيهًا للبيع، مقابل 6220 جنيها بتراجع 60 جنيها.

وعالميا تراجعت أوقية الذهب لتسجل 4258 دولار في البورصة العالمية.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس 18 يونيو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 18 يونيو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 7040 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6985 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6160 جنيهاً.

بلغ  سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6110 جنيه.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5280 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5235 جنيهًا.
سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4105 جنيهًا.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4075 جنيه.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 49280 جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 48880 جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 218970 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 217190 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

تراجع سعر دولار الصاغة اليوم لنحو 51.42 جنيه مقابل 49.84 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4258.5 ددولارًا.

توقعات أسعار الذهب 

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

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