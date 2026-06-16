أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

هناك أخبار اقتصادية تمر مرور الكرام، وأخرى تحمل بين سطورها رسائل تتجاوز الأرقام والمؤشرات، لأنها ترتبط بصورة الدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها أمام العالم. ومن وجهة نظري، فإن نجاح وزارة البترول والثروة المعدنية في سداد مستحقات الشركاء الأجانب والوصول بهذا الملف إلى نهايته يمثل أحد أهم الأخبار الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة.

ففي قطاع يعتمد بشكل أساسي على الشراكات والاستثمارات الضخمة والتكنولوجيا المتقدمة، تصبح الثقة هي العملة الأهم. والشركات العالمية عندما تتخذ قراراً بضخ مليارات الدولارات في أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج، فإنها لا تنظر فقط إلى حجم الاحتياطيات أو الفرص المتاحة، بل تراقب مدى التزام الدولة بتعهداتها وقدرتها على إدارة الملفات الاقتصادية المعقدة.

على مدار سنوات، كان ملف المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب يمثل تحدياً حقيقياً أمام قطاع البترول المصري. ورغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة والتحديات التي فرضتها الأزمات الدولية، لم تتعامل الدولة مع هذا الملف باعتباره أزمة مؤقتة، بل باعتباره قضية ترتبط بمصداقية مصر وثقة المستثمرين في اقتصادها.

واليوم، وبعد سنوات من العمل والتخطيط والالتزام، نجحت الدولة في توجيه رسالة واضحة إلى الأسواق العالمية مفادها أن مصر تحترم تعهداتها، وتدرك جيداً أن الحفاظ على ثقة المستثمر أهم من أي مكسب قصير الأجل.

من يتابع تطورات قطاع البترول خلال السنوات الأخيرة يدرك أن ما تحقق لم يكن وليد الصدفة. فهناك رؤية واضحة لتطوير القطاع، وزيادة الإنتاج، وجذب استثمارات جديدة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط. ولم يكن من الممكن تحقيق هذه الأهداف دون معالجة الملفات التي تمثل مصدر قلق للمستثمرين وفي مقدمتها ملف المستحقات.

الأهم من ذلك أن هذا الإنجاز يأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث تتنافس دول المنطقة على جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة، وتسعى الشركات العالمية إلى توجيه استثماراتها نحو الأسواق الأكثر استقراراً والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها. ومن هنا فإن سداد المستحقات لا يعد مجرد إجراء مالي، بل يمثل ميزة تنافسية حقيقية لمصر في سباق جذب الاستثمارات.

كما أن هذه الخطوة ستنعكس بشكل مباشر على زيادة أعمال البحث والاستكشاف، وتسريع خطط التنمية والإنتاج، وفتح المجال أمام ضخ استثمارات جديدة في مناطق الامتياز المختلفة، وهو ما يساهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل.

ومن موقع المتابع للشأن الاقتصادي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، أرى أن ما تحقق اليوم يجب أن يُقرأ باعتباره نموذجاً ناجحاً لكيفية إدارة الملفات الاستراتيجية للدولة. فالموضوع لا يتعلق فقط بسداد أموال مستحقة، بل ببناء جسور من الثقة مع العالم، وهي الثقة التي تفتح أبواب الاستثمار والتنمية والنمو.

وفي هذا السياق، أتوجه بكل التقدير إلى رجال وسيدات قطاع البترول المصري، الذين يعملون في مواقع الإنتاج والحقول والمنصات والمكاتب الفنية والإدارية، ويواصلون أداء دورهم الوطني في واحد من أهم القطاعات الاستراتيجية بالدولة. كما أوجه التحية إلى قيادات القطاع التي تعاملت مع هذا الملف بحكمة واحترافية وإصرار على الوصول إلى هذه النتيجة المهمة.

وتحية خاصة إلى معالي المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الذي قاد القطاع خلال مرحلة دقيقة، واضعاً نصب عينيه هدفاً واضحاً يتمثل في استعادة ثقة الشركاء وتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمار، وهو ما بدأت نتائجه تظهر بشكل ملموس على أرض الواقع.

إن الوصول إلى “صفر مستحقات” ليس نهاية الطريق، بل بداية مرحلة جديدة عنوانها الثقة، وشعارها الشراكة، وهدفها تحقيق المزيد من الاكتشافات والاستثمارات والنجاحات. وهي رسالة تؤكد أن مصر، رغم كل التحديات، قادرة على الوفاء بوعودها، وقادرة أيضاً على تحويل الثقة إلى فرص، والفرص إلى إنجازات تدعم مستقبل الأجيال القادمة.