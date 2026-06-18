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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

د. عصام محمد عبد القادر
د. عصام محمد عبد القادر
د. عصام محمد عبد القادر

ترسم الهجرة النبوية معالم خارطة ملهمة لبناء القيادة الرشيدة عبر دمج المهارة التنظيمية بالقيم الروحية السامية، ويتكامل التخطيط المدروس مع النزاهة وعمق التوكل ليتعلم الناشئ أن النهضة الحقيقية للأوطان تبتعد عن العشوائية والوسائل النفعية، وينال الإنسان التوفيق متى التزم بالأمانة والمصداقية وتحمل المسؤولية والمثابرة كمعايير أساسية لإحراز غايات البناء والتنمية الشاملة، ويصيغ المنهج الفريد العقول وفق إطار خلقي يؤسس لمجتمعات مستقرة، ويجعل من القدوة العملية أساس لتقويم السلوكيات وتوجيه الطاقات نحو الخير والرفعة.

يمنح الفكر القيادي المستنبط من الرحلة المباركة شخصية الإنسان قدرة على مواجهة الأزمات، ويتحرك المتربي في حياته بدافع من الرقابة الذاتية، التي تهذب نفسه وتدفع أداءه صوب التميز والإتقان، ويتحول العمل اليومي إلى ممارسة نافعة تخدم الصالح العام وتحمي مقدرات الوطن، وعندما يتشرب الجيل تلو الآخر تلك المعاني الرفيعة يصبح قادرًا على العطاء العظيم وبناء مجد أمتهم بنفوس مطمئنة بالإيمان، متطلعة لترك أثر مبارك يستكمل به الأحفاد مسيرة النهوض والتقدم الحضاري.

توجيه الفكر نحو استلهام الدروس من المسيرة المباركة للمصطفى وصحبه يبرهن على أن التخطيط الدقيق المصاحب لليقين يمثل معيار البناء البشري قاطبة؛ فالرحلة المباركة من مكة إلى المدينة لم تكن انتقال جغرافي؛ إذ أضحت مدرسة متكاملة لتعليم الأمة توازنًا فريدًا بين اتخاذ الأسباب المادية والتوكل القلبي، وذلك المزيج يسهم في صياغة عقلية قادرة على تجاوز الأزمات، ويورث الأجيال منهجًا تربويًا حكيمًا يعلمهم كيف تحال التحديات إلى فرص واعدة للبناء والنماء واستشراف الغد بنفس مطمئنة.

النهج النبوي في تلك الحقبة التاريخية الفارقة قدم للمتربين نموذجًا عمليًا في الثبات وتوزيع الأدوار بعناية فائقة، وهذا التنظيم الدقيق يعزز ماهية الصلابة النفسية لدى الأفراد حين يدركون أن النجاح ثمرة الكفاح والصبر والمثابرة؛ فالتربية المستمدة من مظاهر الهجرة الشريفة تبني مجتمعًا متماسكًا يواجه الصعاب برضا واحتساب مستشعرًا المعية الإلهية في كل خطوة، مما يسهم في صقل الطاقات البشرية وتوجيهها نحو العطاء المستمر وتجاوز عثرات الطريق بعزيمة لا تعرف الوهن أو الانكسار المادي أو المعنوي.

استثمار القدرات الإنسانية وتوجيهها صوب الغايات النبيلة يستلزم وعيًا عميقًا بالخصائص الفردية والمزايا النوعية لكل فرد، وتلك الفلسفة التعليمية استلهمتها الأمة من مسيرة الانتقال النبوي المبارك، التي شهدت تنظيمًا دقيقًا للمهام وتوزيعًا حكيمًا للمسؤوليات بناءً على المهارات؛ فالمنهج التربوي الرشيد يعتني باكتشاف مواهب الناشئة ووضع كل شخص في مكانه المناسب لتفجير طاقاته البناءة، مما يسهم في صناعة جيل فاعل يبتعد عن الخمول ويقبل على العطاء باعتزاز، مستشعرًا قيمته الحقيقية في منظومة مجتمعه الساعي نحو الرفعة والتقدم والازدهار.

توظيف الطاقات الشابة وتوزيع الأدوار بعناية فائقة يضمن لوحة بشرية متكاملة تسودها روح التضامن والتعاون والإنتاج المثمر؛ فالرحلة الشريفة للمصطفى قدمت درسًا بليغًا في إدارة الكفاءات عبر الاستعانة بجهود متنوعة شملت مختلف الأعمار والفئات لتحقيق هدف موحد، وهذا الصنيع الحكيم يؤصل في النفوس قيم المسؤولية والمبادرة ويجعل المتربي مدركًا دورًا محوريًا ينتظره في وطنه، مما يعزز دافعيته للمشاركة الإيجابية ويحميه من التهميش، ويصنع منه لبنة قوية تسهم في تشييد صروح المجد الإنساني.

تنمية الوازع الداخلي لدى الإنسان تشكل الضمانة الأكيدة لاستقامة السلوك وتوجيه الطاقات نحو الخير، وهذا المنهج التعليمي الفريد استلهمته الأمة من معالم الهجرة الشريفة التي أسست لمفهوم الرقابة الغيبية في أشد الظروف حرجًا؛ فالتربية القويمة تسعى بجد إلى نقل المتربي من حالة الانصياع للأنظمة الخارجية إلى مراتب الرقابة الذاتية النابعة من استشعار معية الخالق، ومثل هذا التحول الفكري العميق يمنح الفرد ميزانًا دقيقًا لتقييم تصرفاته وتنقية سريرته، ويجعل من الانتقال المبارك سببًا رئيسًا لهجر الذنوب والعادات السلبية تطلعًا لبناء مجتمع يتحلى بالفضيلة.

امتلاك المرء قدرة المراجعة الدائمة وتعديل مساره الذاتي يسهم في صيانة المجتمع من مظاهر الانحراف والتراجع، وتلك الرؤية السامية تجد بذورها في مدرسة الانتقال النبوي العظيم التي ربّت جيلًا فريدًا يراقب الله في السر والعلن دون حاجة لسلطان مادي؛ فالتقويم المستمر للأفعال ينشأ حين يمتلئ قلب الناشئ بالإخلاص والصدق، وهو ما يورث تماسكًا قيميًا يحمي الفرد من مزالق الهوى والزلل، ويحول مفهوم الهجرة إلى حركية مستمرة ترفض الجمود وتدفع نحو المعالي وصناعة مجد إنساني مشرق.

غرس محبة الأوطان في وجدان المتربين يتجاوز حدود المشاعر الفطرية الساكنة ليتسامى نحو تقديم عطاء ملموس يعلي بنيان المجتمع، وتلك المنهجية الرشيدة نلمسها واضحة في معالم الانتقال النبوي الشريف حين ارتبط حب الأرض بالعمل لحمايتها ورفعة شأنها، فالتربية تدفع فلذات الأكباد للمساهمة الفاعلة في صون مقدرات بلادهم والدفاع عن أمنها القومي بروح التضحية، ومثل هذا التوجيه الحكيم يسهم في بناء جيل مدرك لتبعات المسؤولية حريص على الاستقرار والأمان باذل الغالي والنفيس تطلعًا لمستقبل واعد.

الولاء الحقيقي يتعدى الشعارات البراقة ليتأكد عبر ممارسات يومية تخدم الصالح العام وتعزز التلاحم المجتمعي في مواجهة التحديات المختلفة، ولقد قدمت مسيرة الهجرة المباركة للمصطفى درسًا بليغًا في تأسيس قيم المواطنة الحقة القائمة على البناء والتعمير والتآخي بين فئات المجتمع كافّة؛ فالمنظومة التعليمية الناجحة تحيل العواطف الوجدانية سياجًا منيعًا يحمي الوطن، ويصنع مواطنًا مبادرًا يعشق تراب أرضه ويترجم ذلك العشق جهدًا دؤوبًا وإنتاجًا غزيرًا يسهم في نماء بلاده ورقيها وصناعة حضارة إنسانية خالدة تسر الناظرين.

بناء العقلية الطموحة التي تنشد معالي الأمور يستدعي غرس قيم العطاء المتجاوز لحدود الذات الضيقة؛ بغية معانقة الطموحات الحضارية الكبرى التي ألهمتها المسيرة التعليمية من رحلة الانتقال النبوي الشريف؛ تلك الرحلة التي خططت لبناء مجتمع ممتد الأثر عبر القرون؛ حيث تعمل التربية الحكيمة على تحفيز الناشئة لترك بصمات مباركة في مجتمعاتهم تظل شاهدة على نبل المقاصد، ويسهم هذا التوجيه صياغة فكر يسعى لتقديم نتاج متميز ينفع البشرية، ويتحول إلى نبع متجدد للخير والنماء.

صناعة الجيل الشغوف بترك إرث قيمي حضاري يهتدي به السائرون على طريق البناء تتطلب تأسيس وعي المتربي على التطلع الدائم للمستقبل، وهو المنهج التربوي الفريد الذي وضعت معالمه الهجرة المباركة للمصطفى وصحبه عبر إرساء اللبنات الأولى لبناء معرفي وروحي ممتد الأجيال؛ فالعمل بإخلاص يثمر أثرًا طيبًا يحمي الفرد من العشوائية والجمود، ويدفعه صوب صناعة غد مشرق لأمته، لتضحى خطواته ثابتة في ميادين العطاء، حريصًا على رفعة بلاده، ومسهمًا في تشييد أمجاد إنسانية خالدة.

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