بشكل منفصل .. ترامب وبزشكيان يوقعها مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن

وقّع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران بشكل منفصل، في خطوة وُصفت بأنها تمهد لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين.

وجرى توقيع ترامب للمذكرة في قصر "فرساي" بفرنسا، على هامش مأدبة عشاء حضرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبوجود وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

ومن جانبها ؛ نشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" صورًا تظهر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وهو يوقع مذكرة التفاهم الخاصة بالاتفاق مع الولايات المتحدة.



بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية

وتتضمن مذكرة التفاهم إنهاءً فوريًا للحرب على مختلف الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية، إلى جانب استئناف كامل لحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

كما تنص على رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، وإلغاء العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، إضافة إلى إطلاق خطة بقيمة 300 مليار دولار لإعادة تأهيل الاقتصاد الإيراني.



وفي الملف النووي، تعهدت إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، وهو موقف تؤكد طهران التزامها به منذ سنوات طويلة، وفق ما جاء في المذكرة.