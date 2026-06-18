بعد اتفاق أمريكا وإيران.. هبوط أسعار البيتكوين والعملات المشفرة اليوم

تراجعت أغلب أسعار العملات المشفرة اليوم، وقاد هذا التراجع عملة “بيتكوين”، رغم ارتفاعها يوم الأثنين الماضي عقب الإعلان عن التوصل إلى إطار اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفضت عملة بيتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 2.1% لتسجل 65.354 ألف دولار.

وعلى صعيد العملات المشفرة الأخرى، تراجعت عملة "إيثريوم" بنسبة 3% لتصل إلى 1744.5 دولار، فيما نزلت عملة "إكس آر بي" بنسبة 2.8%.

كما سجلت سولانا" خسائر تقترب من 3%، بينما هبطت عملة "بي إن بي" بنحو 1%.

العملات الرقمية المرتبطة بالميمات

وفي قطاع العملات الرقمية المرتبطة بالميمات، انخفضت عملة "دوجكوين" بنسبة 2.1 %، في حين تراجعت عملة "$TRUMP" بنسبة 5%.