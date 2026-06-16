"بيتكوين" تتداول قرب 66 ألف دولار.. والأسواق تترقب إشارات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة

استقرت عملة "بيتكوين" قرب مستوى 66 ألف دولار خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، بعدما استعادت جزءا من خسائرها في الجلسات الأخيرة، في ظل ترقب المستثمرين توقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، ما حد من الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

وارتفعت أكبر عملة رقمية في العالم بشكل طفيف بنسبة 0.2% لتصل إلى 66,116.40 دولار، مدعومة بتحسن محدود في شهية المخاطرة عقب الإعلان عن اتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران لإنهاء النزاع بينهما وإعادة فتح مضيق هرمز.

وعلى صعيد العملات الرقمية الأخرى، سجلت معظم العملات البديلة ارتفاعات محدودة، حيث صعدت عملة "إيثريوم"، ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، بنسبة 2.6% إلى 1763.39 دولار.

كما ارتفعت عملة "إكس آر بي" بنسبة 3.8% إلى 1.2274 دولار، و"سولانا" بنسبة 3.4%، بينما تراجعت "كاردانو" بنسبة 2%، وانخفضت "بي إن بي" بنسبة 0.5%.

وفي فئة العملات الميمية، تراجعت عملة "دوج كوين" بنسبة 1.6%، فيما هبطت عملة "$TRUMP" بنسبة 4.3%.

ومن المقرر أن يوقع الجانبان مذكرة تفاهم يوم الجمعة المقبل، بينما تواصل الأسواق تقييم تفاصيل الاتفاق، الذي يتضمن وقف الأعمال العدائية وإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة الملاحة، إلى جانب إجراء محادثات إضافية بشأن الأنشطة النووية الإيرانية.

وفي المقابل، يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر غدا، الأربعاء، وسط توقعات واسعة النطاق بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال أول اجتماع يعقده البنك المركزي بقيادة رئيسه الجديد كيفن وارش.

ويولي المتعاملون اهتماما خاصا للتوقعات الاقتصادية ومسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية والضغوط التضخمية.

وفي سوق صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بعملة بيتكوين، استمرت التدفقات النقدية الخارجة للأسبوع السادس على التوالي، وإن بوتيرة أقل مقارنة بالأسابيع الماضية، ما يعكس استمرار الحذر بين المستثمرين تجاه الأصول الرقمية.

وأظهرت بيانات منصة "SoSoValue" سحب نحو 64.09 مليون دولار من صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة أمس، الاثنين، في وقت يتجه فيه بعض المستثمرين إلى قطاعات أخرى تتمتع بأسس نمو أوضح، وعلى رأسها أسهم شركات الذكاء الاصطناعي.