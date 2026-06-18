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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باكستان تعلن بدء تنفيذ مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران فورًا

ايران وامريكا
ايران وامريكا
الخارجي

أعلنت باكستان أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران دخلت حيز التنفيذ بشكل فوري، مؤكدة بدء الإجراءات العملية لتنفيذ بنود الاتفاق الذي يهدف إلى تثبيت وقف التصعيد وفتح مسار تفاوضي جديد بين واشنطن وطهران، حسب اسوشيتدبرس 


وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء المواجهة العسكرية، موضحًا أن بلاده ستواصل أداء دورها كوسيط لضمان تطبيق التفاهمات المتفق عليها بين الطرفين. 

وأشار إلى أن مرحلة التنفيذ ستتضمن اجتماعات فنية ومتابعة دورية بين الأطراف المعنية بهدف معالجة أي عقبات قد تظهر خلال الفترة المقبلة

 
وتأتي هذه التطورات بعد مفاوضات مكثفة شاركت فيها أطراف إقليمية ودولية، حيث لعبت باكستان دورًا بارزًا في تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب جهود من دول أخرى للمساعدة في الوصول إلى صيغة تفاهم توقف العمليات العسكرية وتفتح الباب أمام مفاوضات أوسع. 


وبحسب تفاصيل الاتفاق المعلنة، تتضمن المذكرة إجراءات مرتبطة بوقف الأعمال العدائية، وتهيئة الظروف لاستئناف حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، إضافة إلى خطوات تتعلق بالملف النووي الإيراني وآليات الرقابة الدولية.

 كما تشمل ترتيبات مرتبطة بالعقوبات الأمريكية على إيران وتخفيف بعض القيود الاقتصادية وفق مراحل مرتبطة بمدى التزام الطرفين، وفقا لموقه اكسيوس الأمريكي. 


وأكدت إسلام آباد أن المرحلة المقبلة ستتركز على متابعة الالتزامات المتبادلة، بما يضمن استمرار وقف إطلاق النار وتحويل التفاهم المؤقت إلى اتفاق أكثر شمولًا خلال فترة المفاوضات المحددة. وتشير التقارير إلى أن المذكرة تمنح الجانبين فترة زمنية لإجراء محادثات إضافية بهدف التوصل إلى تسوية نهائية تشمل القضايا العالقة.
 

 كما أن إعادة فتح طرق الملاحة في منطقة الخليج تعد من أبرز النتائج المنتظرة، نظرًا لأهمية مضيق هرمز في حركة إمدادات النفط العالمية. وفقا الجارديان البريطانية.


وفي المقابل، لا تزال هناك تحديات أمام تثبيت الاتفاق، أبرزها الخلافات حول تفسير بعض البنود، ومستقبل البرنامج النووي الإيراني، وضمانات الالتزام طويل المدى.

 ولذلك فإن نجاح المرحلة التنفيذية سيعتمد بدرجة كبيرة على قدرة الطرفين على تجاوز الخلافات خلال المفاوضات المقبلة. 


وتؤكد باكستان أن دورها سيستمر خلال الفترة القادمة في تسهيل الاتصالات بين واشنطن وطهران، باعتبار أن استقرار المنطقة يمثل مصلحة مشتركة لجميع الأطراف، وأن نجاح المذكرة قد يشكل بداية لمسار دبلوماسي جديد في الشرق الأوسط. 

ايران الولايات المتحده ترامب أمريكا ارجنتين

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