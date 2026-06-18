غانا تخطف فوزًا قاتلًا أمام بنما في افتتاح مشوارها بكأس العالم 2026

حقق منتخب غانا انتصارًا ثمينًا على حساب منتخب بنما بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع المنتخبين فجر الخميس على ملعب “تورنتو” في كندا، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية عشرة ببطولة كأس العالم 2026.

وجاءت المباراة متكافئة إلى حد كبير، حيث تبادل المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب وصناعة الفرص، في ظل تنظيم دفاعي مميز من الجانبين، لتظل النتيجة السلبية مسيطرة حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء.

هدف قاتل يمنح غانا النقاط الثلاث

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تتجه نحو التعادل السلبي، تمكن منتخب غانا من خطف هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعدما استغل كالب ييرينكي إحدى الفرص داخل منطقة الجزاء وسجل هدفًا حاسمًا منح “النجوم السوداء” أول ثلاث نقاط في البطولة.

وأشعل الهدف المتأخر فرحة لاعبي غانا وجهازهم الفني، بعدما نجح الفريق في حسم مواجهة صعبة أمام منتخب بنما الذي قدم أداءً قويًا ونجح في الصمود طوال المباراة قبل أن يستقبل هدفًا قاتلًا في اللحظات الأخيرة.

غانا تتقاسم الصدارة مع إنجلترا

بفضل هذا الفوز، رفع منتخب غانا رصيده إلى ثلاث نقاط ليتقاسم صدارة المجموعة الثانية عشرة مع منتخب إنجلترا، الذي استهل مشواره في البطولة بانتصار كبير على منتخب كرواتيا بنتيجة 4-2.

في المقابل، بقي منتخبا بنما وكرواتيا دون أي نقاط بعد خسارتهما في الجولة الافتتاحية، ليزداد الصراع مبكرًا على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.

صراع مبكر في المجموعة الثانية عشرة

تشير نتائج الجولة الأولى إلى منافسة قوية داخل المجموعة الثانية عشرة، إذ يتصدر كل من غانا وإنجلترا الترتيب برصيد ثلاث نقاط، بينما يحتل بنما وكرواتيا المركزين الثالث والرابع دون نقاط.

ومن المنتظر أن تشهد الجولة الثانية مواجهات حاسمة قد تحدد ملامح المنافسة على التأهل، في ظل سعي غانا وإنجلترا لتعزيز انطلاقتهما، بينما يبحث كل من بنما وكرواتيا عن تعويض خسارة البداية والعودة إلى سباق التأهل.