كأس العالم 2026.. التشكيل الرسمي لمواجهة غانا وبنما

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي غانا وبنما التشكيل الرسمي الذي سيخوض به كل منتخب المواجهة المرتقبة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، في لقاء يحتضنه ملعب تورنتو بكندا، وسط ترقب جماهيري كبير لانطلاق مشوار المنتخبين في البطولة العالمية.

وتقام المباراة ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة، التي تضم أيضًا منتخبي إنجلترا وكرواتيا، بعدما افتتح المنتخبان الآخران مبارياتهما بمواجهة قوية شهدت إثارة كبيرة، وهو ما يزيد من أهمية لقاء غانا وبنما، حيث يسعى كل طرف لتحقيق بداية إيجابية تمنحه دفعة قوية في سباق التأهل إلى الدور التالي.

ويدخل منتخب غانا المباراة بطموحات كبيرة لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط، مستندًا إلى مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة والعناصر الشابة التي يعول عليها الجهاز الفني لتقديم أداء قوي في مستهل المشوار.

وجاء التشكيل الرسمي لمنتخب غانا على النحو التالي:

حراسة المرمى: زيجي.

خط الدفاع: سينايا، أدجيتي، أوبوكو، منساه.

خط الوسط: ييرينكي، أووسو، سيمينيو.

خط الهجوم: أيو، نواماه، سليمانا.

ويأمل المنتخب الغاني في استغلال خبراته القارية وتاريخه في كأس العالم لتحقيق انطلاقة مثالية، خاصة أن المنافسة داخل المجموعة تبدو قوية في ظل وجود منتخبات تمتلك إمكانات كبيرة.

في المقابل يدخل منتخب بنما اللقاء بطموح تحقيق مفاجأة أمام المنتخب الغاني، وحصد نتيجة إيجابية تعزز آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل، معتمدًا على الانضباط التكتيكي والروح القتالية التي تميز أداءه في البطولات الكبرى.

تشكيل بنما :

حراسة المرمى: موسكيرا.

خط الدفاع: بلاكمان - راموس - كوردوبا - أندرادي.

خط الوسط: موريللو - هارفي - مارتينيز - رودريجيز.

خط الهجوم: إيدجار - واترمان.