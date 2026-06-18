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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم 2026.. تعادل مثير بين إنجلترا وكرواتيا في الشوط الأول

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا
حمزة شعيب

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 أحداث الشوط الأول من مواجهة إنجلترا وكرواتيا، المقامة على ملعب "إيه تي آند تي" بمدينة دالاس الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية عشرة في بطولة كأس العالم 2026.

وشهد الشوط الأول إثارة كبيرة بين المنتخبين، حيث افتتح هاري كين التسجيل لصالح منتخب إنجلترا في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، بعدما أعاد الحكم تنفيذها إثر تصدي الحارس للمحاولة الأولى، لينجح قائد "الأسود الثلاثة" في تسجيل الهدف.

ورد المنتخب الكرواتي بهدف التعادل في الدقيقة 36 عن طريق مارتن باتورينا، الذي أطلق تسديدة قوية سكنت شباك جوردان بيكفورد.

ولم ينتظر المنتخب الإنجليزي طويلًا لاستعادة تقدمه، إذ عاد هاري كين لهز الشباك مجددًا في الدقيقة 42 مسجلًا هدفه الشخصي الثاني في اللقاء، مانحًا منتخب بلاده الأفضلية قبل نهاية الشوط.

لكن كرواتيا رفضت الخروج متأخرة إلى غرفة الملابس، ونجح بيتار موسى في تسجيل هدف التعادل خلال الوقت المحتسب بدل الضائع (45+6)، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2.

تشكيل منتخب إنجلترا

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: ريس جيمس، إيزري كونسا، جون ستونز، نيكو أورايلي.

خط الوسط: ديكلان رايس، إليوت أندرسون.

خط الوسط الهجومي: نوني مادويكي، جود بيلينجهام، أنتوني جوردون.

خط الهجوم: هاري كين.

تشكيل منتخب كرواتيا

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: يوسيب ستانيتشيتش، يوسيب شوتالو، لوكا فوشكوفيتش، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: لوكا مودريتش، ماتيو كوفاتشيتش، بيتر سوتشيتش.

خط الهجوم: إيفان بيريشيتش، أندري كراماريتش، مارتن باتورينا.

إنجلترا كرواتيا كأس العالم 2026

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