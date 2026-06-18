مشكلات الزمالك ستنتهي.. ممدوح عباس يعلن إنشاء 2 مول تجاري بميت عقبة وأكتوبر

أكد ممدوح عباس الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، أنه سيتم إنشاء مول تجاري في فرع النادي الأبيض بميت عقبة، وكذلك مول آخر بالأرض الجديدة في مدينة السادس من أكتوبر.

ارض 6 اكتوبر

وقال عباس عبر برنامج مودرن سبورتس مع الإعلامي أمير هشام على قناة modern mti الفضائية: سيتم إنشاء 2 مول تجاري في فرع الزمالك الحالي، وكذلك الارض الجديدة في إطار النهوض بالنادي وإنهاء كافة الأزمات المالية التي يعاني منها الزمالك.

ووجه عباس رسالة لجماهير نادي الزمالك مؤكدًا أنه يحبهم كثيرًا ووعد بعدم وجود أي مشكلات مستقبلية وأن يكون الجميع عند المستوى المطلوب.