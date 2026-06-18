موعد مباراة إنجلترا القادمة في كأس العالم بعد الفوز على كرواتيا

استهل منتخب إنجلترا مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بانتصار كبير على نظيره الكرواتي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ودخل المنتخب الإنجليزي، بقيادة المدير الفني الألماني توماس توخيل، اللقاء بقوة ونجح في فرض أسلوبه الهجومي، حيث افتتح القائد هاري كين التسجيل من ركلة جزاء، قبل أن ينجح منتخب كرواتيا في إدراك التعادل عن طريق مارتن باتورينا.

ولم يتأخر رد "الأسود الثلاثة"، إذ عاد هاري كين ليمنح منتخب بلاده التقدم مجددًا بهدف ثانٍ، لكن المنتخب الكرواتي رفض الاستسلام وتمكن من تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول عن طريق بيتار موسى، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.

وفي الشوط الثاني، فرض المنتخب الإنجليزي سيطرته على مجريات اللعب، ونجح جود بيلينجهام في تسجيل الهدف الثالث بمجهود فردي مميز، قبل أن يختتم ماركوس راشفورد الرباعية بهدف رائع، ليؤكد تفوق إنجلترا ويحسم اللقاء بنتيجة 4-2.

وبهذا الفوز، حصد منتخب إنجلترا أول ثلاث نقاط في مشواره بالمونديال، ليبعث برسالة قوية إلى منافسيه في المجموعة، ويؤكد طموحه في المنافسة على اللقب.

ويستعد المنتخب الإنجليزي لخوض مواجهة قوية في الجولة الثانية من دور المجموعات، عندما يلتقي منتخب غانا يوم الثلاثاء 23 يونيو، في مباراة تنطلق في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط ترقب كبير لمواصلة الانطلاقة المثالية في البطولة.