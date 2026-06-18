قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتكلفة 38 مليون دولار.. ممدوح عباس يكشف مفاجأة عن استاد الزمالك بأكتوبر
لماذا نحتفل بالهجرة في شهر المحرم رغم وقوعها في ربيع الأول؟.. الإفتاء تحسم الجدل
قادة مجموعة السبع يجددون التزامهم بالتعاون لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار المشترك
آبل تفاجئ العالم.. AirPods بكاميرات وذكاء اصطناعي يقرأ ما حولك
إيران تعلن توقيع مذكرة التفاهم مع واشنطن باللغتين الفارسية والإنجليزية
إنجلترا تمطر شباك كرواتيا برباعية في افتتاح مشوارها بكأس العالم
من قمة إيفيان.. الرئيس السيسي يرسخ دور مصر في رسم السياسات الدولية
هشام نصر: أرض الزمالك الجديدة حُسمت رسميًا.. ومفاجأة قريبة لحل أزمة القيد
السبب مجهول.. حريق في الطوابق العليا لأبراج الإمارات المالية بدبي
شيخ الأزهر عن وقف النار بين إيران وأمريكا: ندعو الله أن تكون نهاية للحروب بالمنطقة
ترامب: نجحت في خفض أسعار البيض ولم يحقق أي رئيس ما حققته إدارتي
مش اختصاصي.. ممدوح عباس يكشف موقفه من تجديد عقد معتمد جمال مع الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة إنجلترا القادمة في كأس العالم بعد الفوز على كرواتيا

إنجلترا
إنجلترا
حمزة شعيب

استهل منتخب إنجلترا مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بانتصار كبير على نظيره الكرواتي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ودخل المنتخب الإنجليزي، بقيادة المدير الفني الألماني توماس توخيل، اللقاء بقوة ونجح في فرض أسلوبه الهجومي، حيث افتتح القائد هاري كين التسجيل من ركلة جزاء، قبل أن ينجح منتخب كرواتيا في إدراك التعادل عن طريق مارتن باتورينا.

ولم يتأخر رد "الأسود الثلاثة"، إذ عاد هاري كين ليمنح منتخب بلاده التقدم مجددًا بهدف ثانٍ، لكن المنتخب الكرواتي رفض الاستسلام وتمكن من تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول عن طريق بيتار موسى، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.

وفي الشوط الثاني، فرض المنتخب الإنجليزي سيطرته على مجريات اللعب، ونجح جود بيلينجهام في تسجيل الهدف الثالث بمجهود فردي مميز، قبل أن يختتم ماركوس راشفورد الرباعية بهدف رائع، ليؤكد تفوق إنجلترا ويحسم اللقاء بنتيجة 4-2.

وبهذا الفوز، حصد منتخب إنجلترا أول ثلاث نقاط في مشواره بالمونديال، ليبعث برسالة قوية إلى منافسيه في المجموعة، ويؤكد طموحه في المنافسة على اللقب.

ويستعد المنتخب الإنجليزي لخوض مواجهة قوية في الجولة الثانية من دور المجموعات، عندما يلتقي منتخب غانا يوم الثلاثاء 23 يونيو، في مباراة تنطلق في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط ترقب كبير لمواصلة الانطلاقة المثالية في البطولة.

إنجلترا كرواتيا كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة

تعذُّر ظهور نتيجة الإعدادية بالقاهرة لبعض الطلاب رغم دفع الرسوم|والمديرية: "درجاتهم محجوبة"

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

بوابة التعليم الأساسي|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

مستشفي الشاطبي

النيابة عن واقعة مستشفى الشاطبي: الطبيبة المذكورة منقطعة منذ 6 سنوات وتعاني من مرض نفسي

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن تناول السكر

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا.. تعرف عليها

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم يهبط لأقل من 50 جنيهًا بالبنك الأهلي لأول مرة منذ فترة

محمد مرزبان

وفاة محمد مرزبان.. تعرف على زوجته وابنائه واحفاده

ترشيحاتنا

سوريا

العدالة الانتقالية بسوريا: لا إفلات من العقاب وملاحقة مستمرة لمرتكبي الجرائم

ترامب

ترامب: توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران قريبا.. ولن نسمح بامتلاك إيران سلاحا نوويا

اردوغان وميلوني

من أنقرة إلى روما.. أردوغان وميلوني في مواجهة مع التدخين: رسالة صحية تتصدر المشهد

بالصور

قبل الكشف عنها رسميا.. نيسان سكايلين 2026 تجسد استراتيجية التطوير السريع

نيسان سكايلين
نيسان سكايلين
نيسان سكايلين

فولكس فاجن تتوقع استمرار تراجع سوق السيارات في الصين

سوق السيارات بالصين
سوق السيارات بالصين
سوق السيارات بالصين

للدايت.. سلطة الجزر المسلوق اللذيذة

سلطة الجزر المسلوق اللذيذة
سلطة الجزر المسلوق اللذيذة
سلطة الجزر المسلوق اللذيذة

بعد طرح ميتسوبيشي ديستينيتور.. أشهر 5 سيارات 7 راكب في مصر

سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

المزيد