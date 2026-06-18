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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب مجموعة إنجلترا في كأس العالم 2026 بعد الفوز على كرواتيا

انجلترا وكرواتيا
انجلترا وكرواتيا
رباب الهواري

حقق منتخب إنجلترا بداية قوية في بطولة كأس العالم 2026، بعدما تغلب على نظيره الكرواتي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ليحصد “الأسود الثلاثة” أول ثلاث نقاط في مشوارهم بالمونديال المقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.


رباعية إنجليزية تمنح الصدارة
فرض المنتخب الإنجليزي سيطرته على مجريات اللقاء، ونجح في هز شباك كرواتيا أربع مرات، حيث تألق القائد هاري كين بإحراز هدفين، بينما أضاف كل من جود بيلينجهام وماركوس راشفورد هدفًا لكل منهما، ليؤكد المنتخب الإنجليزي جاهزيته للمنافسة على اللقب منذ الجولة الأولى.
في المقابل، حاول المنتخب الكرواتي العودة إلى أجواء المباراة، ونجح في تسجيل هدفين عن طريق مارتن باتورينا وبيتار موسى، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتجنب الخسارة الأولى في البطولة.

ترتيب المجموعة الثانية عشرة

بهذا الفوز، اعتلى منتخب إنجلترا صدارة المجموعة الثانية عشرة برصيد ثلاث نقاط، مستفيدًا من فارق الأهداف، بينما بقي منتخب كرواتيا دون رصيد بعد تلقيه الهزيمة في افتتاح مشواره.

ويضم ترتيب المجموعة بعد نهاية المباراة:
1- إنجلترا: 3 نقاط من مباراة واحدة، سجل 4 أهداف واستقبل هدفين.

2- غانا: بدون نقاط، ولم يخض أي مباراة حتى الآن.

3- بنما: بدون نقاط، ولم يخض أي مباراة حتى الآن.

4- كرواتيا: بدون نقاط من مباراة واحدة، سجل هدفين واستقبل 4 أهداف.

انطلاقة مثالية للأسود الثلاثة
ويمنح هذا الانتصار دفعة معنوية كبيرة لمنتخب إنجلترا قبل مواجهاته المقبلة في دور المجموعات، بينما سيكون منتخب كرواتيا مطالبًا بتصحيح الأخطاء سريعًا واستعادة توازنه للحفاظ على آماله في التأهل إلى الدور التالي من منافسات كأس العالم 2026.

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