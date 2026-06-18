رجل مباراة إنجلترا وكرواتيا في كأس العالم

توج النجم الإنجليزي هاري كين بجائزة رجل المباراة بعد تألقه اللافت في مواجهة منتخب إنجلترا أمام كرواتيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، وذلك عقب قيادته “الأسود الثلاثة” لتحقيق فوز ثمين بنتيجة 4-2.



انطلاقة قوية للمنتخب الإنجليزي

استهل منتخب إنجلترا مشواره في المونديال بأداء هجومي مميز، حيث فرض سيطرته على مجريات اللقاء ونجح في حصد أول ثلاث نقاط، ليعتلي صدارة المجموعة الثانية عشرة مؤقتًا، في انتظار استكمال مباريات الجولة الافتتاحية.

هاري كين يتألق بهدفين

قدم هاري كين مباراة كبيرة، واستحق جائزة أفضل لاعب بعد تسجيله هدفين، كان أولهما من ركلة جزاء، ليؤكد دوره القيادي في صفوف المنتخب الإنجليزي ويواصل تألقه في البطولات الكبرى.

ولم يقتصر التفوق الإنجليزي على كين فقط، إذ سجل أيضًا كل من جود بيلينجهام وماركوس راشفورد، ليكتمل الرباعي الذي منح إنجلترا بداية مثالية في البطولة.

كرواتيا تقاوم رغم الهزيمة

من جانبه، حاول المنتخب الكرواتي العودة إلى أجواء المباراة، ونجح في تسجيل هدفين عن طريق مارتن باتورينا وبيتار موسى، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتفادي الخسارة أمام القوة الهجومية للمنتخب الإنجليزي.

ترتيب المجموعة الثانية عشرة

بهذا الانتصار، حصد منتخب إنجلترا ثلاث نقاط وضعته في صدارة المجموعة الثانية عشرة، التي تضم أيضًا منتخبي غانا وبنما إلى جانب كرواتيا، ليمنح نفسه دفعة معنوية قوية في بداية مشواره نحو المنافسة على اللقب.

ويأمل المنتخب الإنجليزي في مواصلة نتائجه الإيجابية خلال الجولات المقبلة، بينما ستكون كرواتيا مطالبة بتعويض خسارتها الافتتاحية للحفاظ على آمالها في التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس العالم 2026.