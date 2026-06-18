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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماكرون: مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران خطوة نحو سلام دائم وإنهاء التوترات

ماكرون
ماكرون
الخارجي


أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران تمثل خطوة مهمة على طريق إحلال السلام والاستقرار، معربًا عن أمله في أن تسهم في إنهاء مرحلة طويلة من التوترات وفتح الباب أمام تسوية دبلوماسية شاملة. 


وقال ماكرون إن الاتفاق يشكل تطورًا إيجابيًا في مسار العلاقات بين واشنطن وطهران، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على التزام جميع الأطراف بتنفيذ ما تم التوافق عليه، ومواصلة الحوار لمعالجة الملفات الخلافية، وعلى رأسها الملف النووي الإيراني والقضايا الأمنية المرتبطة بالمنطقة. 


وتأتي تصريحات الرئيس الفرنسي بعد الإعلان عن التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، في خطوة تهدف إلى خفض التصعيد وإنهاء أزمة سياسية وأمنية استمرت لفترة طويلة.

وأوضحت تقارير أن المذكرة تمثل إطارًا لمرحلة تفاوضية جديدة، تتضمن بحث ترتيبات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وقضايا العقوبات والعلاقات الاقتصادية، مع استمرار الحاجة إلى خطوات عملية لضمان تنفيذ التعهدات.ز
وشدد ماكرون على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية، باعتباره شريانًا حيويًا للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة، مؤكدًا استعداد بلاده للمساهمة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى ضمان حرية الملاحة والاستقرار في المنطقة. 

كما تسعى دول أوروبية إلى ضمان أن يؤدي المسار الدبلوماسي إلى اتفاق أكثر شمولًا يعالج المخاوف المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والسياسات الإقليمية لطهران. 


وفي المقابل، لا تزال المذكرة تواجه اختبار التنفيذ، إذ تؤكد الأطراف الدولية أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مدى قدرة الاتفاق على التحول من تفاهم سياسي إلى تسوية طويلة الأمد.

 ويترقب المجتمع الدولي نتائج المفاوضات المقبلة، ومدى التزام واشنطن وطهران ببنود الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بالضمانات النووية ورفع أو تخفيف العقوبات، وفقا لنيويورك بوست.


وبينما اعتبرت باريس الاتفاق فرصة دبلوماسية مهمة، فإن نجاحه النهائي سيظل مرتبطًا بقدرة الأطراف المعنية على تجاوز الخلافات وبناء الثقة المتبادلة، بما يحقق الهدف الذي أشار إليه ماكرون والمتمثل في الوصول إلى سلام مستدام واستقرار أوسع في الشرق الأوسط. 

ماكرون فرنسا ايران اتفاق سلام امريكا

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