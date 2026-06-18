رئيس وزراء باكستان: حفل رسمي في سويسرا الجمعة لتوقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية

أكد رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أن مراسم التوقيع الرسمية على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران ستُعقد يوم الجمعة في سويسرا، في خطوة تُعد تتويجاً لمسار تفاوضي مكثف شهدته الأسابيع الأخيرة بهدف تثبيت التهدئة وفتح الباب أمام مفاوضات أوسع بشأن الملفات العالقة بين الجانبين.

ويأتي الإعلان الباكستاني متوافقاً مع ما أكدته وزارة الخارجية السويسرية بشأن الاستعداد لاستضافة مراسم التوقيع في منتجع بورغنشتوك وسط سويسرا، حيث أوضحت أن السلطات السويسرية تواصل التنسيق مع الولايات المتحدة وإيران إلى جانب الوسيطين الباكستاني والقطري لضمان إنجاز الترتيبات اللوجستية والأمنية الخاصة بالحدث.

ووفق المعطيات المتداولة، فإن مذكرة التفاهم تمثل إطاراً أولياً لتنظيم المرحلة المقبلة من العلاقات بين واشنطن وطهران، وتمهد لانطلاق جولة مفاوضات لاحقة تمتد لستين يوماً، تتناول ملفات البرنامج النووي الإيراني، ورفع العقوبات الاقتصادية، وآليات التحقق والالتزام المتبادل.

كما أشارت تصريحات مسؤولين إيرانيين إلى أن جزءاً من التفاهمات دخل بالفعل حيز التنفيذ، فيما ينتظر استكمال البنود الأخرى بعد مراسم التوقيع الرسمية.

وكانت تقارير إعلامية دولية قد تحدثت خلال الأيام الماضية عن نقاشات مكثفة بشأن مكان وتوقيت مراسم التوقيع، قبل أن تستقر الترتيبات على سويسرا باعتبارها الدولة المضيفة، نظراً لدورها التقليدي في استضافة المفاوضات الدولية وتوفير البيئة المناسبة للحوارات الحساسة.

كما أكدت مصادر متعددة أن السلطات السويسرية رفعت مستوى الجاهزية الأمنية استعداداً للحدث المرتقب.

ويرى مراقبون أن الإعلان عن إقامة حفل رسمي للتوقيع يحمل دلالات سياسية تتجاوز الجانب البروتوكولي، إذ يعكس رغبة الأطراف المعنية في إضفاء طابع رسمي على التفاهمات التي جرى التوصل إليها، وإرسال رسالة طمأنة إلى المجتمع الدولي بشأن استمرار المسار الدبلوماسي بدلاً من التصعيد العسكري.

ومن المنتظر أن تحظى مراسم التوقيع بمتابعة دولية واسعة، في ظل ارتباط نتائجها بملفات إقليمية ودولية حساسة، تشمل أمن المنطقة ومستقبل العقوبات والبرنامج النووي الإيراني، فضلاً عن انعكاساتها المحتملة على أسواق الطاقة والاستقرار الإقليمي خلال المرحلة المقبلة.