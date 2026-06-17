مجلس الوزراء الكويتي يرحب بالتوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران

أعرب مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، عن ترحيب دولة الكويت بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تقضي بوقف العمليات العسكرية بشكل فوري ودائم وتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ومعالجة عدد من القضايا.

وأشاد مجلس الوزراء الكويتي بالدور الذي اضطلعت به كل من باكستان ودولة قطر إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة الأخرى والذي أسهم في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف للتوصل إلى هذا التفاهم المهم.

وجدد المجلس دعم دولة الكويت لكافة الجهود الرامية إلى تسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية ووفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، معربا عن تطلع دولة الكويت إلى أن يشكل هذا التفاهم خطوة مهمة نحو مقاربات أوسع لمعالجة القضايا العالقة عبر حلول مستدامة من شأنها ترسيخ مبادئ حسن الجوار وفي مقدمتها الاحترام المتبادل وتعزيز الثقة وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول وعدم استخدام القوة أو التهديد بها والتوقف عن دعم الوكلاء بما يسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي ويضمن استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز.

ودعا مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه، كل الأطراف إلى الانخراط في المفاوضات المقبلة بروح إيجابية وبناءة بما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون وترسيخ الاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة والعالم.

واستعرض المجلس عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

وأشار مجلس الوزراء الكويتي إلى أنه نظرا لتطورات الأوضاع المتسارعة في ظل الظروف الراهنة فإن المجلس مستمر في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.