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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمود عبد المنعم كهربا يوجه رسالة عن النجاح: مش لازم تطارد الشهرة

محمود كهربا
محمود كهربا
يمنى عبد الظاهر

شارك محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الاتحاد الليبي، متابعيه عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» رسالة حملت العديد من المعاني حول النجاح وترك الأثر الطيب، مؤكدًا أن الشهرة ليست الهدف الحقيقي في الحياة.

وكتب كهربا: «مش لازم تطارد الشهرة وتخلي العالم يتكلم عنك، ولا تبدل عمرك في معارك علشان تعمل لنفسك اسم، كفاية تسيب سيرة حلوة في قلب كام واحد حواليك، ويبقى ليك ذكرى طيبة».

وأضاف: «والأهم من كل ده، يكون بينك وبين ربنا عمار وطاعات خفية محدش يعرفها غيره، هي دي المعركة الحقيقية والانتصار اللي بجد».

وحظيت رسالة كهربا بتفاعل واسع من متابعيه، الذين أشادوا بمضمونها وما حملته من دعوة للتركيز على القيم والأثر الطيب بدلًا من السعي وراء الشهرة


تعويض كهربا

أصدرت غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) قرارًا بإلزام نادي القادسية الكويتي بسداد مبلغ إجمالي قدره 315 ألف دولار أمريكي لصالح محمود عبد المنعم "كهربا"، بالإضافة إلى فائدة سنوية بنسبة 5% على المبالغ المستحقة حتى تاريخ السداد.

وأكد القرار أن النادي الكويتي سيكون معرضًا لعقوبة منع قيد لاعبين جدد، مع إمكانية إحالته إلى لجنة الانضباط التابعة لـFIFA، حال عدم تنفيذ الحكم خلال المهلة القانونية المحددة.

ويأتي القرار في إطار النزاع التعاقدي بين اللاعب والنادي، ليمنح كهربا حقه المالي وفقًا لما انتهت إليه غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاتحاد الليبي كهربا بالاتحاد الدولي تعويض كهربا لـFIFA

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