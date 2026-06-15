البنك الأهلي المصري يعلن تحديث نظام التركات لتسريع إجراءات التصفية وصرف الأنصبة

أعلن البنك الأهلي المصري عن تحديث نظام التركات، وذلك في إطار حرصه المستمر على تطوير خدماته المصرفية وتقديم تجربة أكثر سهولة وكفاءة لعملائه. ويأتي هذا التحديث بهدف تسريع إجراءات تصفية التركات وصرف الأنصبة للورثة، بما يخفف من الأعباء الإجرائية ويوفر الوقت والجهد.

ويتيح النظام المُحدَّث إمكانية تقديم طلبات تصفية التركات من أي فرع من فروع البنك الأهلي المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، دون التقيد بفرع العميل، وهو ما يعزز من مرونة الحصول على الخدمة وييسر الإجراءات على الورثة.

كما تتضمن التحديثات اختصار المدة الزمنية اللازمة لإتمام إجراءات التصفية وصرف الأنصبة، مع إمكانية استكمال الإجراءات بحضور وريث واحد فقط وفقًا للمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى إرسال رسائل نصية للورثة فور الانتهاء من الإجراءات لإبلاغهم باستكمال الخطوات.

ويوفر النظام الجديد مرونة أكبر في تحديد آلية صرف نصيب كل وريث بما يتناسب مع احتياجاته، في خطوة تعكس توجه البنك نحو تقديم حلول مصرفية أكثر تطورًا واستجابة لاحتياجات العملاء.

ويؤكد البنك الأهلي المصري التزامه الدائم بالارتقاء بمستوى خدماته وتعزيز كفاءتها، انطلاقًا من دوره الرائد في القطاع المصرفي وحرصه على أن يكون دائمًا الأقرب لعملائه.