قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضاعت في إيران.. أمريكا تفقد ربع مخزونها من الطائرات المسيرة
ربط التكليف بالتوزيع الجغرافي.. تحرك برلماني لحل أزمة تأخر تكليف خريجي الكليات الطبية
خام برنت يرتفع نحو 1% ويقترب من مستوى 88 دولارا للبرميل
ديلر أون لاين.. القبض على شخص يروج لبيع المخدرات على السوشيال ميديا
بقوة 3.9 ريختر.. زلزال يضرب مدينة عراقية
القارة الغارقة التي تخفيها مياه المحيط الهادئ.. ماذا نعرف عن زيلانديا؟
أستاذ علوم سياسية: مفاوضات واشنطن وطهران وصلت إلى طريق مسدود.. والوساطة العمانية تركز على مضيق هرمز
22 طبيبا يشاركون في فحصه.. طبيب قلب شهير يكشف عن صحة ترامب
كان ناويها.. ضبط المهندس المتهم بإطلاق النار على أسرة زوجته بـ 15 مايو
أثناء عبورها باتجاه الخارج.. استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز
صندوق الصناعات الريفية ينفذ تدريبين حول ريادة الأعمال لمستفيدي تكافل وكرامة
خبير يكشف أفضل أنواع القهوة.. ويحذر من سريعة التحضير و3X1
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

المسجد الحرام
المسجد الحرام
عبد الرحمن محمد

تنقل قناتا القرآن الكريم والسنة النبوية، شعائر صلاة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي، بحضور آلاف المصلين لأداء صلاة الجمعة.

ودشن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الخطة التشغيلية لموسم العمرة والزيارة لعام 1448هـ بالمسجد النبوي، إيذانًا بانطلاق منظومة متكاملة من الخدمات الدينية والإثرائية، تهدف إلى الارتقاء بتجربة قاصدي المسجد النبوي.

الخطة التشغيلية لموسم العمرة

وأكد السديس، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الخطة التشغيلية ترتكز على تعزيز جودة الخدمات الدينية، ورفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز التكامل بين الوكالات والإدارات، بما يواكب الأعداد المتزايدة من المعتمرين والزائرين، ويسهم في إثراء تجربتهم الدينية داخل المسجد النبوي.

وأوضح أن الخطة تتضمن حزمة من البرامج والمبادرات الإثرائية والدعوية والتوعوية، إلى جانب تطوير منظومة الخدمات الدينية، بما يحقق مستهدفات القيادة السعودية في العناية بالحرمين الشريفين، ويعزز رسالة المسجد النبوي العلمية والدعوية، ويثري تجربة المعتمرين والزائرين من مختلف أنحاء العالم.

لمتابعة شعائر صلاة الجمعة من المسجد الحرام إضـغـط هــنــــا 

لمتابعة شعائر صلاة الجمعة من المسجد النبوي إضـغـط هـنـــا 

المسجد النبوي المسجد الحرام صلاة الجمعة بث مباشر بث مباشر لصلاة الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة مايو

أطلق عليهم الرصاص.. القصة الكاملة لـ جريمة 15 مايو

جريمة

مهندس ينهي حياة زوجته وأولاده وحماته بالرصاص في 15 مايو

تنظيم الاتصالات

إيقاف هذه الخطوط بقرار عاجل من جهاز تنظيم الاتصالات

موعد انتهاء الصيف

متى ينتهي فصل الصيف 2026؟.. تفاصيل موعد بداية الخريف رسميا

تنسيق المرحلة الثانية

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم.. مفاجأة سارة وقائمة الكليات المتاحة

ابنة قاتل مايو

بالأسماء .. ننشر بيانات ضحايا جريمة 15 مايو المروعة

خطوط المحمول

بعد مؤبد طالب الشرقية.. كيف تكتشف جميع خطوط المحمول المسجلة باسمك؟

والتر بواليا

واقعة غريبة.. نادي عرعر ينهي تعاقد مهاجم الأهلي السابق بعد توقيع العقود

ترشيحاتنا

المسجد الحرام

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

د. محمد الجندي

بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي.. البحوث الإسلامية يطلق حملة من نبع المصطفى

د. عطية لاشين

هل يرث الأخوان في مال أختهما وهي على قيد الحياة؟.. أزهري يجيب

بالصور

فستان لافت.. درة تستعرض رشاقتها

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد