حالات تحكيمية مثيرة.. هل استحق زيزو ركلة جزاء أمام بلجيكا ؟

كشف الحكم الدولي السابق ياسر عبد الرؤوف عن رأيه في إحدى الحالات التحكيمية المثيرة للجدل خلال مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

وأوضح ياسر عبد الرؤوف، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة MBC مصر، أن هناك إعاقة حدثت ضد أحمد سيد زيزو من جانب مدافع بلجيكا رقم 5، إلا أن المخالفة كانت خارج حدود منطقة الجزاء، وهو ما يحسم القرار التحكيمي.

وأشار إلى أن الحالة كان يجب أن تُحتسب ركلة حرة مباشرة لصالح منتخب مصر من خارج المنطقة، مع إشهار البطاقة الصفراء للاعب البلجيكي باعتبارها هجمة واعدة، لافتًا إلى أن القرار كان يتماشى مع قانون اللعبة.

وأضاف الحكم الدولي السابق أن لاعب بلجيكا نفسه كان قد حصل على بطاقة صفراء سابقة في الدقيقة 74، وكان يستحق الإنذار الثاني ثم الطرد، حال احتساب المخالفة بالشكل الصحيح.

كما أوضح أن تقنية الفيديو (VAR) لا تتدخل في هذه الحالة، باعتبار أن اللعبة حدثت خارج منطقة الجزاء، بينما يقتصر تدخلها على الحالات داخل المنطقة فقط.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحكم المساعد كان بإمكانه التدخل والإشارة إلى وجود مخالفة واضحة لصالح منتخب مصر، معتبرًا أن الحالة كانت تستوجب تعاملًا تحكيميًا أدق في توقيتها.